„Cukrárna je tady snad odjakživa. Ráda sem chodím na zákusek a kávu. Doufám, že tu zůstane i nadále. Byla by škoda, kdyby skončila,“ říká jedna z návštěvnic cukrárny dvaaosmdesátiletá Terezie. Známé jsou i zdejší bary a málokterý Sokolovák i přespolní nezná Jack's Legendary Pub. Restauraci Koruna zase pivní fajnšmekři zařazují na svůj seznam podniků, kde se ve městě točí nejlepší Prazdroj. Milovníci cizí kuchyně zase dávají velké plus občerstvení Swagat – Nepálská a indická restaurace. Tato provozovna je poměrně mladá a velmi rychle si získala množství zákazníků i kladných recenzí.

„Je to něco jiného, než na co jsme zvyklí, ale mě to moc chutná. Chodíme sem rádi, více takovýchto nápadů,“ říká Nikola Satlerová ze Sokoova.

A nyní k tomu, proč zbylé a oblíbené obchody zmizely. Může za to hned několik důvodů. Tím nejzásadnějším byla nemožnost zajet autem přímo na Staré náměstí. Podnikatelé co zůstali, chtěli po radnici, aby náměstí oživila. Někteří navrhovali jeho zprůjezdnění a vytvoření parkovacích míst přímo v jeho středu. jejich odpůrci tvrdili opak. Říkali, že právě to by odradilo lidi, kteří se sem jdou projít s dětmi a tráví zde volný čas. Město dokonce uspořádalo i ankety na toto téma. K vjezdu a parkování přímo na náměstí však nikdy nedošlo, což bylo podle tehdejšího vedení města přání drtivé většiny dotázaných.

Dalším aspektem bylo otevření obchodního centra Michal zhruba před dvanácti lety. Zde mají zákazníci všechen sortiment takzvaně pohromadě a k dispozici je jim velká plochak zaparkování.

A do třetice zafungoval fenomén nakupování zboží přes internet s dodáním zboží až domů.

Zpočátku zákazníci jen nevěřícně kroutili hlavami a nahlíželi do prázdných výloh. Mysleli si, že se jen maluje či rekonstruuje. Dnes už si zvykli.

Lokalitu se město snaží oživit několika způsoby. Zpočátku to bylo například ozelenění náměstí či pořádání Sokolovského kulturního léta. Velmi si slibuje také od knihovny, která zde nově sídlí. Přestěhovala se sem do zcela nových rekonstruovaných prostor ze sokolovského zámku.

Na náměstí Budovatelů Sokolov parkovat autům povolil., přímo na zhruba třetině plochy. Parkovací místa kolem náměstí byla totiž prakticky nonstop obsazena a do okolních prodejen si musel zákazník dojít pěšky. I zde musí mít člověk ve špičce štěstí, protože parkovací místa jsou zdarma. Větší šanci má na nedalekém placeném parkovišti u obchodního domu Ural. I v něm zmizela řada obchodů a nahradily je firmy s elektronikou, potraviny a fitnescentrum. Takřka kultovní je tamní rychlé občerstvení v přízemí. Tam řada Sokolováků chodila ještě s rodiči. Přímo na náměstí se pak těší oblibě tamní papírnictví, řeznictví a dlouhá léta otevřené občerstvení na rohu.