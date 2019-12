Přiblížit všem krásná, ale často opomíjená místa v okolí města se rozhodla Lokeťačka Jana Poláková. Vybrala si několik z nich, vymyslela k nim pohádkové příběhy a ty vydala ve své knižní prvotině Duchové a dušinky z Lokte, kterou slavnostně pokřtila šalvějí v loketské knihovně.

Jana Poláková pokřtila v knihovně šalvějí knížku Duchové a dušinky z Lokte. | Foto: Deník / Lucie Žippaiová

„Kvůli dnešní zrychlené době chodí málo lidí do přírody, někam dál, kam nevedou turistické cesty. Tam jsou kouzelná místečka, tak jsem si řekla, že stojí za to, dát tam nějaký příběh, nějaké to duchovno. Jsou to magická místa, na která by se nemělo zapomenout,“ vysvětlila autorka, co ji vedlo k napsání knížky. A protože chce, aby se rodiče s dětmi na daná místa vypravili, je publikace doplněná obrázky, fotografiemi a také mapkou, kde jsou počáteční písmena jmen duchů z příběhu, který se k místu váže. Lidé se tak podívají na šibenici, k Supímu rybníčku, na Kolowratskou skálu nebo třeba ke studánce na Robiči. „Přestože jsou to místa někdy více vzdálená, nacházím tam nepořádek. Třeba se po přečtení příběhu budou děti trochu bát a nepořádek tam nenechají,“ věří Jana Poláková.