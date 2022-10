Důležitý je vzájemný respekt, říká sokolník

Práce s dravci je podle sokolníka Michala Procházky především o rovnocenném partnerství. To ho na sokolnictví vlastně nejvíce fascinuje. „Neexistuje vztah jako nadřízený a podřízený. Pokud se dravce my lidé naučíme respektovat, oni to budou opětovat. V momentě, kdy jej vypustím, záleží jen na něm, jestli se vrátí nebo ne. Mohu jeho rozhodnutí podpořit odměnou, ale pokud se dravec rozhodne, že nedůvěřuje a nepřiletí, nic jej nepřesvědčí,“ vysvětlil Michal Procházka, zakladatel pražského sokolnického spolku Teir.

Sokolník Michal Procházka. | Foto: Deník/Monika Krausová