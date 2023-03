Vynalézavost internetových podvodníků nezná meze a do svých sítí loví kohokoliv, především neznalé oběti. Nezaměřují se už jen na seniory, ale útočí na každého.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

"Zkouší, který jedinec jim nakonec podlehne, aby ho mohli připravit o jeho peníze," říká mluvčí krajské policie Zuzana Churaňová.

Karlovarští policisté se v současné době zabývají dvěma novými případy internetových podvodů. V prvním měl dosud neznámý pachatel telefonicky zkontaktovat poškozenou 62letou ženu, přičemž se měl vydávat za zaměstnance velké společnosti vyrábějící a distribuující elektřinu. "Pod smyšlenou legendou ženu přimět si stáhnout do svého mobilního telefonu aplikaci pro vzdálený přístup, vzdálené ovládání a vzdálenou podporu, jež funguje téměř na všech operačních systémech pro počítače nebo mobily. Poté jí měl přimět uhradit platbu a následné přihlášení do svého internetového bankovnictví. Pachateli měla žena poskytnout veškeré údaje ze své platební karty, stejně jako přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví. Této skutečnosti samozřejmě pachatel využil a následně provedl několik plateb, přičemž poškozené ženě způsobil škodu kolem 350 tisíc korun," popsala mluvčí.

Druhý podvod se týká prodeje na online obchodním portálu. "Neznámý pachatel měl poslat poškozené 27leté ženě e-mail, ve kterém bylo uvedeno, že položka, kterou nabízela na tomto obchodním internetovém portálu, byla prodána, a aby tak potvrdila na uvedeném odkazu přijetí platby. Žena tento odkaz měla otevřít a ten jí měl přesměrovat k výběru své banky a poté na internetovou stránku, která vypadala jako přihlášení do jejího internetového bankovnictví. Zde tak měla vyplnit údaje z platební karty a také bankovní identitu s heslem. Z jejího bankovního účtu byly následně provedeny transakce do zahraničí, přičemž poškozená žena přišla o necelých 18 tisíc korun," uvedla mluvčí.

Základní rady policie, jak nenaletět

• Poznejte svého nepřítele. Seznamujte se s aktuálními hrozbami a trendy v online podvodech.

• Nikdy se nenechte od pachatele do ničeho tlačit a vše si pečlivě promyslete.

• Jakmile je zpráva, e-mail, SMSka, nebo telefonát neočekávaný, tak je podezřelý.

• Vždy se zamyslete nad tím, kam vypisujete citlivé údaje, nebo přeposíláte peníze.

• Když si nejste absolutně jisti, tak vždy raději vše ověřte jinou cestou.

• Pamatujte si, že pachatel dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo či e-mailovou adresu.

• Neposkytujte žádné údaje ze zadní strany platební karty, stačí uvést pouze číslo vašeho účtu a částku, kterou má kupující poslat.

• Přijde-li vám nějaký odkaz s výzvou k platbě nebo zadání citlivých údajů, buďte obezřetní. Přestože se tváří jako oficiální stránky, obvykle se jedná o stránky falešné.

• Nikdy neumožňujte vzdálený přístup do svého zařízení nikomu, komu zcela nedůvěřujete.

• Vyzkoušejte si www.kybertest.cz a zjistěte, kde máte mezery. Buďte připraven.