„Na rozdíl od lékařů, kteří musí absolvovat takzvané specializační vzdělávání, neboli atestaci, mohou zubaři po ukončení vysoké školy již samostatně pracovat. V praxi to ale funguje tak, že se nejprve nechají zaměstnat v některé ze zubních ordinacích, kde získají potřebnou praxi, a až poté si otevírají vlastní pracoviště. V této souvislosti jsem nesmírně rád, že se nám do regionu podaří přivést další absolventy zubního lékařství. O motivační příspěvky si zažádala společnost Fitdent z Chebu, která od září zaměstná dva nové zubaře. Podpora bude schválena na jednání zastupitelstva 11. září,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Karlovarský kraj přispívá absolventovi měsíčně částkou 10 tisíc korun a zároveň tu samou částku vyplácí i školiteli, u něhož je zaměstnán na odborné praxi. Finanční podpora je poskytována oběma subjektům po dobu trvání praxe, a to maximálně po dobu dvou let. Podmínkou smluvního vztahu je, že absolvent zůstane po absolvování praxe pracovat v regionu jako zubní lékař minimálně další tři roky. V součtu tak bude působit v kraji alespoň pět let.