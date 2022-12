"Moje úplně nejvíc potřebné věci v životě jsou maminka a malování. Začátky byly těžké, ale nevzdávala jsem se. Nakonec je z toho má každodenní zábava, bez které nemůžu být. Moje obrázky mi dělají velkou radost," říká o sobě Lilien, která navštěvuje speciální základní školu ve Svahové ulici v Karlových Varech. Vedení školy zde uspořádalo výstavu prací své žákyně. Ve škole je to premiéra, ale tu vůbec první výstavu v životě měla Lilien v Chebu.

"Výstavu v Chebu pořádalo Středisko ranné péče spolu s maminkou Lilien. Probíhala v Gallery Coffee a obrázky si mohli prohlédnout jak návštěvníci kavárny, tak lidé z ulice. Do naší školy přišla Lilien na začátku druhé třídy. Začátky nebyly lehké. U dětí z touto diagnózou bývá často postižena i jemná motorika, takže první pokusy byly dá se říct velmi hlučné. Utíkala od práce, kterou neměla ráda. Postupem času jsme však pro Lilien našli vhodné kreslící náčiní. Něco mezi fixem a voskovkou co mělo tlustou stopu, to se jí líbilo. Poté jsme spolu s maminkou a asistentkami pedagoga začaly vybírat obrázky, které se jí líbí, které má ráda. To se nám podařilo a dostaly jsme do lavice a k obrázkům," říká třídní učitelka slečny Lenka Černá.

Po letech se tedy kreslení a malování stalo součástí života dvanáctileté autistky. Navíc ji tato činnost uklidňuje. Zpočátku dívce kopírovaly obrysy postaviček a Lilien je vybarvovala jako klasické omalovánky. Postupně se zdokonalovala tak, že dnes ji stačí mít obrázek v hlavě a namaluje ho celý sama, bez jakéhokoliv mustru. A ačkoliv anglicky neumí, pamatuje si i názvy v angličtině, které viděla a k obrázku je dopíše. Podle třídní učitelky baví Lilien také brnkání na kytaru či hraní na klavír. Nejšťastnější je však ve škole s pastelkami v ruce. Lilien má dokonce i deníček. Zaplněný je, jak jinak, samými kresbami.

"Postavičky si z hlavy sama předkreslí a poté si je vychutnává tím, že je vybarvuje," dodává Černá.