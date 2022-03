Bála se spát, děsila se každého klepnutí. Bojovala s pojišťovnou, s úřady, obracela se na starostu Lokte či na hejtmana. A dočkala se. Stabilizaci svahu u silnice pod jejím domem si vzal na svá bedra Karlovarský kraj. Hotovo má být do léta a zmizet by tak měly i semafory, které tam téměř dva roky řídí kyvadlově dopravu.

"Zejména v zimě to bylo kruté. Lezla jsem domů jako kamzík," říká majitelka domu a ukazuje cestičku a kameny, po kterých se musela drápat od branky přes zahradu do domu. V červnu roku 2020, když se svah zřítil, mi řekli, že do dvou měsíců se rozhodne co dál. A vidíte, budou to dva roky. Ale jsem ráda, že úředníci či politici mé prosby vyslyšeli a svah zpevní," říká téměř sedmdesátiletá Papežová.

Poptávka po stavebních parcelách v Březové a okolí převyšuje nabídku

„Za necelé tři měsíce by mělo být hotovo, pak už řidiči budou moci úsekem v Údolí u Lokte projíždět bez omezení. Ke zborcení zdi na silnici došlo v červnu 2020 po přívalových deštích. V ten samý den krajští silničáři zabezpečili svah proti dalšímu posunu, ale neobešlo se to bez umístění semaforů a svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu. Dále Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) zajistila skutečné zaměření opěrné zdi, odborný posudek a návrh způsobu opravy. V září 2021 byla vypracována projektová dokumentace, následně v prosinci bylo vydáno stavební povolení. Věřím, že teď už se podaří bez problému svah zpevnit a řidiči se zbaví čekání na semaforech a zbytečného zdržení,“ dodal uvolněný zastupitel pro oblast dopravy Jan Bureš.

Práce provede společnost Algon, která bude pracovat na konstrukci železobetonové úhlové zdi proměnné výšky s odvodněním.

„Krajská správa a údržba silnic realizuje tuto akci z mimořádného příspěvku Karlovarského kraje ve výši 5,2 milionu korun. Celková cena by měla dosáhnout 6,7 milionu,“ vyčíslil ředitel KSÚS KK Jiří Šlachta.

Řidičům se na křižovatku vrátily neoblíbené přenosné semafory

Oddechnou si tak nejen řidiči, ale i majitelka domu. Statik ji tehdy sice povolil návrat domů a možné posuvy se měřily a hlídaly, ale nová opěrná zeď umožní majitelce bezpečnou cestu domů či možnost stavby plotu.

"Dnes nemohu ani pustit mojí fenku na zahradu, protože by mohla utéct na silnici. Řidiči si také zvykli vyhazovat u semaforů či panelů před domem odpadky. ostatní lidé pak poukazovali na to, že zde mám bordel," dodává Papežová. Na otázku, zda už bude mít konečně klidné spaní, ukazuje na skálu v kopci nad domem. Obrovský balvan se postupně oddaluje od skalního masivu a hrozí jeho zřícení na studnu paní Papežové. Pozemek je prý Lesů ČR a i odklon skály monitorují přístroje.