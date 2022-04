"Lojzík je můj třetí syn, má dva starší brášky. Těhotenství se jevilo v pořádku. Vypadalo to, že se narodí zdravý. Jediné, co jsme věděli, že to bude větší miminko, ostatně jako jeho bratři, stejně tak, jako byl i jeho tatínek. Jak velký se ale narodí, to jsme přesně netušili. Velikost miminka trochu porod zkomplikovala. Lojzíkův porod ale probíhal v pořádku až do okamžiku, kdy se zasekl ramínkem a od té doby začal v podstatě jeho boj o život,“ sděluje maminka Lojzíka Petra Sládková s tím, že díky pohotovosti lékařky se malý chlapec dostal na svět velice rychle, i tak ale došlo k velkým komplikacím. Po porodu se vůbec nenadechl. „Musel být okamžitě resuscitovaný. Jednalo se o těžký nedostatek kyslíku,“ popisuje. Lojzík je podle slov matky velký bojovník. „Prvních deset dní skutečně bojoval o život. Hodně miminek s těmito problémy umírá a pokud přežijí, tak s těžkým poškozením,“ pokračuje.

První měsíc strávil malý chlapec na novorozenecké JIP v Plzni. „Poté následovaly další přidružené problémy. Nejprve nedokázal přijímat potravu. Nemohl sát mateřské mléko, nedokázal ho přijmout ale ani z lahvičky. Bylo to způsobeno poruchou polykání, kdy nedokázal zkoordinovat sání a dýchání. V tu chvíli to pro nás bylo největší téma. Lojzík měl zavedenou speciální sondu přes nos až do žaludku a tou jsem ho krmila. Bohužel v šesti měsících ji přestal tolerovat a začal masivně zvracet a začala se mu rozvíjet porucha příjmu potravy,“ vysvětluje Petra.

Nedostatek lékařů trápí i Aš, město chystá balíček benefitů

„Aby se dítě vyvíjelo a rostlo je příjem potravy řazen mezi jeden z nejdůležitějších faktorů. Bavit se takto můžeme i o činnosti mozku a podobně. Syn podstoupil operaci, kdy mu byla voperovaná sonda přes stěnu břišní do žaludku a v tu chvíli jsem ho mohla plnohodnotně nakrmit a pod vedením logopedky jsme mohli trénovat příjem potravy. Na to navazují další záležitosti. Lojzík má centrální hypotonický syndrom. To znamená, že všechny svaly v jeho těle jsou slabší a od toho se všechno odvíjí. Je opožděný celý jeho psychomotorický vývoj. Například nyní budou synovi dva roky, ale Lojzík nemluví. Snaží se ale s námi všemi různými způsoby domluvit, protože je hodně komunikativní a přátelský, takže začínáme znakovat. Dá se předpokládat, že nástup řeči bude až třeba kolem pátého až šestého roku, tedy za předpokladu, že budeme podstupovat terapie a budeme trénovat,“ přibližuje matka.

Skoro dvouletý Lojzík ještě nechodí, i když jeho vrstevníci běhají. „Téměř jedenáct měsíců se ale snaží stavět i chodit, ale nožičky jsou slabé. Přepadává a ztrácí rovnováhu. Ten snížený svalový tonus v podstatě způsobil hodně výrazné šilhání. Lojzíkovi to komplikuje úchop předmětu, má zkřížené vidění, takže je horší i prostorová orientace. Je to taková uzavřená nádoba a vše souvisí se vším,“ říká matka.

Aš se zaplní vojenskou technikou, oslaví se zpožděním 75 let od osvobození

Velmi podstatné jsou pro chlapce pravidelné rehabilitace a intenzivní terapie. „Na odborné rehabilitace dojíždíme do Nemocnice Sokolov, mimo jiné i na ergoterapii do Plzně a s určitým odstupem navštěvujeme i hipoterapii, což je jízda na koni. Tu absolvujeme ve spolku Caballinus v Praze, který se dlouhodobě orientuje na děti neurologicky nemocné,“ zmiňuje.

Veškeré procedůry jsou finančně náročné a mnohé z nich nehradí zdravotní pojišťovna. Proto rodina pořádá sbírku. „Finančně vše zvládáme špatně, horko těžko, a za pomoci celé rodiny. Jen tak orientačně pro představu. Jedna hodina ergoterapie v Plzni stojí 800 korun. Jedna hodina Feldenkraisovy terapie stojí 1300 korun, pětidenní pobyt na hipoterapii, kde Lozjík jezdí dvacet minut dvakrát denně vyjde na 10 000 korun,“ přibližuje výdaje za léčbu s tím, že rodina vzala Lojzíkovu léčbu do svých rukou. „Oslovujeme různé sponzory, podařilo se nám pod Asociací rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou založit transparentní účet, takže ten určitě necháme několik let otevřený. Budeme tedy i vlastními silami shánět finanční prostředky. Oslovujeme různé nadace. Chceme také uspořádat větší sbírku, protože nás čeká nákup velkého auta, do kterého se vejde speciální kočárek, chodítko. Do nějž se vejdou zavazadla, když jedeme na terapii. Zkrátka potřebujeme velký vůz, který je spolehlivý. Už nyní děkujeme všem, co se podílí na pomoci Lojzíkovi, protože si toho v tomto našem společném a nelehkém boji nesmírně vážíme,“ dodává maminka Petra.

Příspěvky lze posílat na transparentní účet: 2900501643/2010 vedený pod Asociací rodičů dětí s mozkovou obrnou. Veškerý výtěžek poputuje na výdaje za Lojzíkovy terapie nebo nákup funkčního vozu, do kterého se vejdou speciální pomůcky.