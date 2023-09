Zatímco předchozí zastupitelstva obce, která jednala o tomto projektu, byla bouřlivá, víkendové referendum proběhlo v klidu a hladce. Občané se vyslovili proti stavbě. Potvrdila to členka komise a zároveň odpůrkyně větrných elektráren Danuše Suchánková. Řekla, že by koukala na větrné elektrárny odkudkoliv ze svého domu a že odmítnutím stavby dostala ten nejhezčí dárek k narozeninám. Starosta obce Jan Onak a lidé, kteří výstavbu podporují, jsou naopak zklamaní přístupem občanů. Mluví o příjmu do obecního rozpočtu, o který zastavením projektu přišli. Použít ho chtěli na rozvoj Josefova a přidružených obcí.

Odpůrci větrných elektráren argumentují tím, že by to byla dvě monstra, která nemají v regionu obdoby. Jejich výška by byla podle nich větší než komín sokolovské chemičky či komín ve Vřesové. Mluví až o 250 metrech. Taková monstra za svými domy nechtějí. Navíc ani finanční přínos by podle odpůrců nebyl tak výhodný. Sháněli proto podpisy na petici a vyvolali referendum. Referenda se zúčastnilo 192 voličů z celkových 327. Proti bylo 141, tedy 73,8 procenta z odevzdaných platných hlasů.

Větrné elektrárny v Josefově nebudou, lidé je odmítli v místním referendu

"Chápu, že obec potřebuje peníze na svůj rozvoj. Ale nelze lidi v uvozovkách vydírat tím, že pokud se nepostaví dvě monstra v podobě větrných elektráren, nebudou na nic peníze. My jsme od počátku chtěli pouze jednu jedinou věc. Ať si o realizaci tohoto projektu rozhodnou sami lidé, kteří zde žijí. Proto jsme vyvolali referendum, ve kterém dali lidé jasně najevo svůj názor. Mě osobně účast i výsledek potěšil. Měla jsem v sobotu narozeniny a dostala tak ten nejhezčí dárek," uvádí Suchánková, která bydlí v Hřebenech a zmíněné pozemky pro plánovanou stavbu má před svým domem. Nejen na jejím plotě lze dodnes vidět bilboard proti výstavbě větrníků.

"Obec tím přišla o významný příspěvek do rozpočtu, který by využila na plánované investice," tvrdí starosta Josefova. Obec by potřebovala dokončit kanalizace a vystavět nový chodník, který chybí. Kanalizace není ani v Radvanově, Hřebenech či Luhu, které pod Josefov spadají. "Projekty máme na akce za 70 milionů. Jen chodníky by stály 19 milionů. Obci se sedmimilionovým rozpočtem tak na finanční spoluúčast u těchto větších projektů nepůjčí ani banky. Lidé chodník potřebují. Nadávají, že není. Šest let jsme připravovali projekt. To samé platí o kanalizaci. Část Josefova ji má, v té východní ale chybí," říká Onak, který podle svých slov spolu s ostatními odborníky udělal pro osvětu tohoto projektu maximum. "Byli zde odborníci, kteří lidem byli připraveni odpovědět na veškeré otázky týkající se větrných elektráren. Uspořádali jsme i exkurzi do sousedního Německa. Lidé se mohli zeptat starosty či lidí, kteří žijí v katastru obce, kde elektrárny stojí," dodal starosta.

Zdroj: Cichocki Roman

Společnost Meridian Nová energie, plánovala u Josefova postavit dva větrníky o celkové výšce téměř 250 metrů a výkonu jedné elektrárny 6,2 MW. V plánu bylo je postavit zhruba jeden kilometr od nejbližšího domku na loukách a polích ve směru do Krajkové, které patří Agro&Kombinátu Dolní Žandov, s nímž byl investor dohodnut na pronájmu pozemků. Do rozpočtu obce by jednorázově přitekly dva miliony korun. Každý rok by pak obec dostávala další 1,4 milionu, přičemž částka by se každým rokem valorizovala o inflaci.