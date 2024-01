Slouží jako pohon v jaderných ponorkách. Používají se také v Rusku a Číně. V Karlovarském kraji by mohly nahradit dosluhující uhelné elektrárny. Řeč je o malých jaderných reaktorech. Skupina vysokoškolských studentů pocházejících ze Sokolovska a Ústecka seznamuje v rámci svého projektu veřejnost s možností technologií malých modulárních reaktorů jako náhradou za dosluhující uhelné elektrárny.

Elektrárna Tisová | Foto: Deník/Roman Cichocki

Projekt je zaměřen na situaci v Karlovarském a Ústeckém kraji, kde je otázka odklonu od uhelného průmyslu nejaktuálnější. Vznikl v rámci evropské výzvy EUTEENS4GREEN pro zapojení mladých lidí do snahy o podporu dekarbonizace průmyslu a energetiky v uhelných lokalitách.

"Technologie malých jaderných reaktorů není zcela nová záležitost, již po desetiletí bychom je našli například na jaderných ponorkách. Nicméně především v poslední době se jedná o celosvětově velmi aktuální téma. Na vývoji malých reaktorů se nyní podílí velké množství zemí a společností, ve světě lze nalézt přes 80 různých konceptů, dokonce i v ČR máme několik vlastních návrhů. Ke konci loňského roku však byly zatím zprovozněny pouze dva malé energetické reaktory. Jeden v Rusku, druhý v Číně," říká jeden ze studentů Jan Ullmann z Chodova na Sokolovsku. Spolu s ním jsou zapojeni do projektu s názvem SMR pro čistý severozápad Ondřej Bůžek, Lucie Skalická a David Mašata. Mladí vysokoškoláci, kteří studují Elektrotechnickou fakultu ZČU v Plzni a také Fakultu mezinárodních vztahů VŠE v Praze se zájmem o jadernou a udržitelnou energetiku. Všichni pocházejí z Karlovarského a Ústeckého kraje.

Zkratka SMR znamená small modular reactor neboli malý modulární reaktor. Liší od tradičních jaderných reaktorů svojí velikostí, respektive elektrickým výkonem, maximálně 300 MW. Pro porovnání, klasické uhelné bloky mívají tento výkon obvykle 200 MW. Modularita u jaderných reaktorů znamená, že tato zařízení budou konstruována mnohem jednodušeji než velké jaderné elektrárny, pro možnost rychlejší a levnější sériové výroby. Vyrobené reaktory se následně snadno přepraví do lokality elektrárny, kde se v porovnání s velkým jaderným blokem mnohem rychleji sestaví a uvedou do provozu.

A studenti vidí i další přidanou hodnotu. Kvůli aktuální situaci a nižší perspektivitě atraktivního uplatnění v Karlovarském kraji dochází k odlivu významného množství mladých lidí za pracovními možnostmi do ostatních krajů ČR nebo do zahraničí. "Vznik nového jaderného průmyslu může být pozitivní motivací pro mladé lidi setrvávat v našich regionech nebo se vrátit z vysokých škol zpět do rodných měst. V jaderném průmyslu nepůsobí jen jaderní inženýři, ale především zcela běžné profese, jako například strojníci, řemeslníci, řidiči a spousta dalších. Díky dlouholeté zkušenosti s energetickým průmyslem máme v našich lokalitách kvalitní know-how, které budeme moct z velké části využít právě v případě přechodu na SMR," konstatuje Ullmann.

Podle studentů se v Karlovarském a Ústeckém kraji nyní nachází řada uhelných elektráren, které vlivem několika negativních faktorů, jako jsou například emisní povolenky, budou brzy odstavovány. Tyto zdroje nejenže dodávají elektrickou energii, ale většina z nich také zásobuje teplem blízká města a obce. Díky tomu prý je v lokalitách uhelných zdrojů rozvinutá infrastruktura, ať už se jedná o napojení na elektrizační soustavu, horkovodní sítě nebo také dopravní infrastrukturu a personální zajištění.

"Karlovarskému a Ústeckému kraji mohou právě malé modulární reaktory pomoci při restrukturalizaci pracovních příležitostí a možnosti udržení energetického průmyslu. SMR budou také moci nahradit uhelné zdroje v teplárenských sítích, jelikož řada prototypů předpokládá kombinovanou výrobu elektřinu a tepla. Budeme tedy moci zachovat rozsáhlou síť dálkového vytápění, což je nejefektivnější způsob vytápění domácností a průmyslových podniků. To by nebylo možné v případě přechodu na podporované solární a větrné elektrárny, které tepelnou energii během provozu vůbec nevyrábějí," dodal Ullmann.

Projekt SMR pro čistý severozápad se snaží veřejnosti přinášet zajímavé příspěvky na toto téma skrze sociální sítě. "Budeme rádi, když naše stránky navštívíte a seznámíte se s naší prací a problematikou SMR a přechodu na jadernou energetiku," vzkazují veřejnosti studenti.