Bezmála 60 hodin museli někteří obyvatelé v Oloví na Kraslicku vydržet bez elektřiny. Kalamita, která přišla v noci na úterý, zapříčinila pás několika stromů na elektrické vedení v této hustě zalesněné části regionu. Ve čtvrtek kolem poledne už chybělo pracovníkům ČEZu připojit posledních zhruba deset rodinných domků.

Kraslicko zapadalo sněhem | Video: Cichocki Roman

"V úterý ráno jsme byli v Oloví bez elektřiny komplet všichni. Stejně tak bez mobilních operátorů. Zhruba po 23 hodinách nám přistavili generátory, které napájely některé objekty. Dieselové agregáty tak vyřešily panelové domy, kotelny, mateřskou a základní školu. Poté začal ČEZ připojovat jednotlivé části obce k elektřině. Ve středu odpoledne mohli generátory zase odvézt. Ve čtvrtek dopoledne zbyly dvě ulice rodinných domů, kde ještě nešel proud. Přivézt ho do posledních domků slíbili pracovníci ČEZu během čtvrtku než bude tma. Oloví bylo podle jejich slov jednoznačně nejpostiženější obcí široko daleko," říká starosta Oloví Jiří Mikuláš.

Podle mluvčí ČEZu Soni Holingerové popadalo do vedení velké množství stromů a nebylo možné elektřinu do Oloví přivést z jiné strany.

Obec nabídla lidem bez elektřiny dobití mobilů přímo na radnici a také jim umožnila použít sprchy v základní škole. Co se týče obecního majetku, k žádným velkým škodám nedošlo. "Největší škody jsou asi na drátech veřejného osvětlení v obci," dodal starosta. S následky kalamity bojovali hasiči, silničáři, pracovníci ČEZu a další pracovníci. Jenom hasiči od začátku týdne do středy 29. listopadu v kraji evidovali tři sta událostí. Z tohoto bylo 247 událostí typu technická pomoc, kdy v naprosté většině se jednalo o odstraňování popadaných stromů. Dále hasiči zasahovali u šestnácti dopravních nehod, z toho byla jedna železniční, kdy osobní vlak najel na trati u Nejdku do stromu spadlého na koleje. Situace je již klidná," informoval 30. listopadu mluvčí krajských hasičů Lukáš Černý.