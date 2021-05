Cílem je zlepšit komunikaci občanů s radnicemi a obecními úřady, což zrovna v době omezování styku s úředníky lidé jistě ocení. Desky budou stát zhruba 2,3 milionu korun a jejich pořízení inicioval Mikroregion Sokolov východ.

"Projekt má zlepšit digitalizaci veřejné správy a pomoci obcím k lepší komunikaci s občany. Celkem se díky mikroregionu podařilo získat dotaci na osm elektronických úředních desek pro sedm obcí. Jsou to Březová, Dolní Rychnov, Chodov, Jenišov, Loket, Šabina a Vintířov,ů říká předseda mikroregionu Jan Picka.

Celkem se tedy jedná o projekt za 2,33 milionu korun. Pořízené digitální úřední desky se pyšní skvělým výkonem, rychlou odezvou, zaručeným nepřetržitým provozem a celkově vyhovují nejnáročnějším uživatelským požadavkům. Elektronická úřední deska umožní obci uveřejňovat vybrané dokumenty obcí, pozvánky na kulturní akce, tipy na výlety, zajímavosti z obce, fotografie nebo například zprávy o aktuálních vládních opatřeních.

Intuitivní dotykový panel pak umožní občanům jednoduché procházení mezi zveřejněnými informacemi a přístup na internetové stránky obce. Nyní zbývá už jen doufat, že si s nimi poradí i ti dříve narození anebo že desky nebudou terčem vandalů.

"Při pořizování bylo myšleno i na zvýšenou ochranu proti vandalismu, aby digitální úřední desky mohly obcím sloužit po dlouhé roky," zdůraznil Picka.

Pořízení elektronických úředních desek bylo spolufinancováno ze zdrojů Evropské unie, konkrétně Operačního programu Zaměstnanost. Mikroregiony vznikají kvůli společnému prosazování zájmů obcí a místních komunit s cílem dosáhnout změn. Obce spojuje do mikroregionů především společný zájem na obecném rozvoji území.

Do budoucna je v plánu například napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Tisové. "Realizací tohoto projektu bychom završili mnohaletou snahu mikroregionu a obcí Sokolov, Březová a Šabina vybudovat v Tisové lávku a zatraktivnit páteřní cyklostezku podél řeky Ohře a také umožnit její napojení na obce a území na pravém břehu," dodal předseda mikroregionu.

"Škoda, že v tomto svazku nejsou i Kraslice. Vím, že jsou spolu s dalšími v jiném sdružení, ale tady by se jim možná povedlo prosadit desítky let plánovanou cyklostezku podél řeky Svatavy z Kraslic do Sokolova," myslí si Pavel Holan z Kraslic.