V Chodově vznikne nové Envicentrum. Je to další krok na cestě za technickým lyceem Avantech, které nahradí gymnázium, o něž upadl zájem. Podpisem memoranda stvrdilo město úzkou spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

Zleva kvestor univerzity Jakub Kleindienst, rektor univerzity Petr Sklenička, starosta Chodova Patrik Pizinger, manažerka projektu lycea Avantech Iva Vacková a místostarosta Chodova Luděk Soukup. | Foto: Martin Polák

„Tentokrát se zaměříme na vybudování ukázkové lokality, Envicentra, ve kterém v rámci projektu Chytrá krajina 2030+ budeme zkoumat řešení společných vědecko-výzkumných projektů zaměřených na ochranu životního prostředí a resocializaci v posttěžební krajině,“ uvedl rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička.

„Město na zbudování Envicentra poskytne svůj pozemek v těsné blízkosti bývalé ZŠ Nejdecká,“ upřesnil mluvčí Chodova Martin Polák s tím, že Centrum se stane základním kamenem pro rozšiřující se aktivity univerzity v kraji. Úzká spolupráce bude probíhat i s nově vznikajícím technickým lyceem.

Policie bude měřit rychlost. Víme, kde na Sokolovsku hrozí řidičům pokuty

Ve škole by mohli rovněž působit pedagogové z univerzity, Chodov pro ně už chystá potřebné zázemí. Starosta Patrik Pizinger spolupráci s univerzitou vítá. „Je to pro nás historický okamžik. Poprvé do města se svými aktivitami vstupuje univerzita. Počítáme s tím, že se zapojí do tvorby výukových programů i do samotné výuky,“ poznamenal starosta s tím, že tento krok mimo jiné přinese v našem regionu snadnější přístup ke vzdělání.

Připravované technické lyceum by mělo přivítat první studenty v září 2026, jeho zřizovatelem bude město. Jak připomněl mluvčí Polák, škola bude zaměřena na vzdělávání odborníků pro dnes žádané obory, jako je energetika, strojírenství nebo IT. Ve škole se má propojit kvalitní středoškolské vzdělávání s praxí ve firmách, odbornost pak zajistí partnerské vysoké školy. Na založení školy už město úzce spolupracuje se Sokolovskou uhelnou a SUAS GROUP.