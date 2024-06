Pořadatelská cestovní kancelář Exim Tours totiž zrušila z Karlových Varů do Řecka všechny lety až do konce sezóny, tím je 23. září.„Bohužel, poslední letadlo na Rhodos odletělo v pondělí 24. června a zrušena je i Kréta,“ potvrzuje jednatelka karlovarského letiště Alice Justina Undus.

„Měli jsme letět v polovině srpna na Rhodos. Zájezd jsme schválně vybírali s možností odletu z Karlových Varů, abychom si ušetřili čas při cestě na letiště do Prahy a nemuseli řešit parkování. Navíc jsme volili zájezd s touto cestovní kanceláří i kvůli časům letů, které byly v dopoledních hodinách s ohledem na naše malé děti," vypráví turistka z Karlových Varů, která si nepřála být jmenována. „Dostali jsme nyní od cestovní kanceláře informace, že nám nabízí změnu odletu a příletu z pražského letiště, kdy se jedná o noční let a odlet z destinace je nastaven o více než 16 hodin poté, co musíme opustit pokoj v hotelu. Nabídnutá kompenzace od cestovní kanceláře je 1500 korun na smlouvu, což při ceně zájezdu a nákladům na transfer a parkovné je opravdu směšné," zlobí se Karlovaračka.

„Samozřejmě, že nás to velmi mrzí. Cestovní kancelář to ani s námi neřešila, pouze nám to oznámila. Zrušená destinace Řecko znamená obrovskou díru do předpokládaného zisku,“ komentuje situaci jednatelka letiště. Kapacita letadel čítá podle ní 189 míst, přičemž lety bohužel nebyly adekvátně obsazeny.

„Lety z Karlových Varů jsme zrušili s ohledem na jejich menší obsazenost, museli jsme lety zredukovat. Klienty o změnách informujeme a nabízíme jim jako omluvu kompenzaci ve výši 1500 korun,“ uzavírá mluvčí cestovní kanceláře Jan Bezděk.