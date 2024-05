Hokejem žilo v neděli večer celé Sokolovsko. Na řadě míst se sešli lidé ke společnému fandění, aby si společně mohli užít tu neskutečnou atmosféru a následnou euforii z vítězství našich hokejistů na mistrovství světa.

Hokejoví fanoušci v Kraslicích věřili v titul. | Video: Deník/Roman Cichocki

Hokejovou fanzónu v Kraslicích zaplnily doslova všechny generace. Fandit přišli malé děti se svými rodiči, mladí lidé i senioři. Nenašel se mezi nimi nikdo, kdo by od začátku do konce zápasu nevěřil v náš titul. A pokud ano, nechal si to pro sebe anebo v elektrizující atmosféře okamžitě změnil názor. Na náměstí byla k vidění jedna velká show a fanoušci naplno dávali najevo své emoce během napínavého finálového zápasu. Po zápase se tančilo, slavilo, zpívala česká hymna i známý hit We Are the Champions od skupiny Queen. V něm se, mimo jiné, zpívá, že není čas pro poražené, protože my jsme šampioni celého světa.

Fandit společně českým hokejistům ve finále mistrovství světa přišli lidé i v Sokolově. Fanzóna se tu otevřela úderem 19. hodiny. Zaplněné náměstí Budovatelů si tak užilo vítězství našich hokejistů nad Švýcarskem. „Skvělá atmosféra,“ pochvalovali si nadšení fanoušci.