Zasahují nejen ve svém městě, ale i na nedaleké dálnici D6, a když je potřeba pomoci, tak v rámci celé České republiky. „Prsty“ mají i téměř ve veškerých kulturních a sportovních akcích města.

„Až teď jsme slavnostně převzali vozidlo VW s pohonem všech kol. Dříve to nebylo možné vzhledem k tomu, že kolem celé hasičárny byly kvůli kompletní rekonstrukci metrové zákopy a pak se objevila pandemie koronaviru. Čas byl tedy až nyní. Technice i zbrojnici požehnal farář Jiří Majkov a zároveň vysvětil svatého Floriána, který je patronem všech hasičů. Starosta města ho poté za pomoci výškové techniky umístil na hasičárnu,“ říká starosta místního sboru dobrovolných hasičů Miroslav Lukáš.

„Před časem jsme pořídili cisternu, pak tranzit a zrekonstruovala se zbrojnice. Vše bylo za pomoci dotace a spoluúčasti města. Stálo to miliony, ale je to věc potřebná. Poslání dobrovolných hasičů je v současné době už někde jinde. Jsou to záchranáři se vším všudy, ale pomáhají i se stavěním či kácením máje anebo při přípravě sportovních akcí zde v Březové,“ zdůrazňuje starosta Březové Miroslav Bouda.

Auto zvané Nosorožec hasiči získali v roce 2018 za 7,3 milionu korun, přičemž dotace z IROPu prostřednictvím MAS Sokolovsko byla 5 milionů a 2,3 milionu platilo město. Na opravy stanice šlo celkem 5,6 milionu korun. Dotaci 1,3 milionu korun na zateplení hasiči obdrželi od MŽP a dalších 4,3 milionu poskytlo město Březová. A do třetice nový transporter vyšel i s vybavením na 1,2 milionu, přičemž dotace činila 900 tisíc korun. O tu se rovným dílem podělil kraj spolu s Hasičským záchranným sborem.

V místním sdružení je přes padesát členů včetně mládeže. V zásahové jednotce působí devatenáct z nich. Zasahují v Březové i v celém kraji. A v roce 2002 byli pomáhat na Mělnicku zasaženém povodněmi.