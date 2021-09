Festival bodoval. Ale je otázkou, co s městem dál

Ještě v březnu by jen málokdo uvěřil, že jednou odložený filmový festival znovu rozzáří a především oživí Karlovy Vary. Lázeňské město týden pulsovalo tou pravou festivalovou atmosférou, kolonády byly plné lidí, filmové premiéry střídaly bujaré večírky, opulentní párty a dunivé koncerty. Karlovy Vary se tak alespoň na týden vrátily do normálu, a to i pod rouškou covidu. A jeden bonus navíc letošní MFF přidal. Vrátil lidi do kin.

Takový byl 55. ročník filmového festivalu, který byl kvůli covidu a chladnému počasí naprosto jiný. | Foto: KVIFF

I když pár chybiček se přece jenom vloudilo. Zahajovací večer bez respirátorů, nově otevřený bazén jako polotovar a tak trochu provizorní hotel Thermal, kde se museli návštěvníci sžít s jeho pokračující rekonstrukcí. Těch několik šrámů je ale jenom podružnou epizodou, teď je však na místě se zeptat… A jak dál Vary? Přívalové deště postupně splachují miliony do kanálu Přečíst článek › S posledním návštěvníkem festivalu totiž odjela i naděje, že se lázně vrací k normálu. Znovu budou poloprázdné, bez zahraniční a především ruské klientely poněkud zpustlé. A čekat, že covid byla a je jen iluze, je prostě naivní. Takže, kdo zavřené hotely koupí? Příklad už máme. Lázně Jáchymov tak trochu nečekaně a stranou zájmu změnily majitele. Koupil je arabský šejk a možná to není špatná cesta ani pro hotely ve Varech.



