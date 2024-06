V okolí karlovarského hotelu Thermal až po Grandhotel Pupp vyrostlo na filmovém festivalu mnoho stánků, kde se lidé mohou najíst, napít, dát si zmrzlinu, halušky a spoustu jiných lahůdek. Deník zjišťoval, jaké jsou tu letos ceny. Oproti loňsku například plzeňský Prazdroj zvedl cenu půllitru o pět korun. Že by ovšem zahrádky u restaurací a hotelů anebo stánky s občerstvením měly nouzi o zákazníky, se říci nedá.

Jedním z dražších pokrmů ve stánku Pilsner Urqell je grilované kachní prso s pepřovou omáčkou. Lidé ho pořídí za 320 korun. Gulášová polévka z hovězího krku tamtéž, stojí 67 korun. Bramborák pod Thermalem je za 70 korun a zákazníky vítá tradiční nápis, že neakceptují platby kartou. Kurs eura je zde stanovený na rovných 20 korun. Na podobný vzkaz jsme narazili i u některých předzahrádek hotelových domů či restaurací. Cash only vzkazují příchozím. Milovníci piva, konkrétně plzeňského Prazdroje, musí počítat, že za velké pivo zaplatí nedaleko červeného koberce, kde vystupují z aut filmové celebrity 69 korun za půl litru.

"Že by se ale obsluhy stánků nudily, to se říct nedá. "Lidé ceny neřeší. Přijeli na festival a počítají s tím, že ceny budou takové jaké jsou. Máme celý den frmol," říká jedna z obsluhujících. Na otázku proč u nich nelze platit kartou odpovídá, že to je dotaz na majitele nikoliv na obsluhu.

"S cenou plzeňského piva problém nemám. Je výborná a na festivalu za 69 korun je za dobrou cenu," říká Marek Juhánik, který přijel nasát atmosféru festivalu z Prahy.

A jdeme dál. Vloni tak stál kopeček zmrzliny ve Dvořákových sadech 59 korun, letos je to rovných 60 korun. A i když se může zdát někomu cena vysoká, zmrzlina jde na dračku. Při naší návštěvě se u stánku dokonce tvořila fronta. O kousek dál ovšem narazíte na točenou zmrzlinu a prodejce chce za ní rovných 80 korun.

Festivalové Vary: Pivo za 69, zmrzlina za 80. Lidé ceny neřeší, říká obsluha | Video: Roman cichocki

A jaké jsou další ceny? Mojito alko za 150 nealko za 100 korun. Oblíbený Aperol Spritz je za 150 korun a panák slivovice za 80. Vše u Thermalu. Life bar nabízí drink Vary Bary za 150 korun, bez alkoholu je za 95. Blížíme se ke kolonádě a jeden z podniků nabízí kolemjdoucím Gin tonic Le Tribute za 298 korun. Pojízdné kavárny opodál mají presso za 65 a Latté XXL za 110 korun. U vřídla lze zakoupit balení oplatek, ale i jednu oplatku do ruky. Tu pořídí zákazník za 20 korun. U divadla stojí Street food, kde lze koupit gyros a restované nudle za 200 korun, či paprikovou nebo Krakonošovu klobásu za 130 korun. I zde se tvoří fronta a mají frmol. A kdo se zastaví v občerstvení u nejznámějšího karlovarského vodotrysku může si dát kávu z vřídelní vody.