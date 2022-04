"Sokolov bude mít plnohodnotné digitalizované kinosály, což je na velikost našeho města unikum. kromě toho stávajícího v kině bude druhý v kinokavárně. Ale pozor, ten nově zakoupený je přenosný a tak můžeme jako jedni z mála široko daleko promítat celosvětové premiéry filmů venku. Za film zaplatíme a můžeme ho promítat třeba v parku, což nám nové zařízení umožní. Váží zhruba 70 kilogramů a instalovat se dá prakticky kdekoliv," říká místostarosta Sokolova Ladislav Sedláček. Zařízení, které stálo 1,3 milionu korun, by mělo dorazit do Sokolova zhruba na přelomu června a července.

Digitální zařízení v Alfě se pořídilo v roce 2016 z dotace. Nový projektor zaplatí Městský dům kultury ze svého investičního fondu.

"Zkoušíme se domluvit s ředitelem sokolovského muzea Michaelem Rundem na prvním promítání, které by mohlo proběhnout na nádvoří zdejšího zámku, kde muzeum sídlí. Lidé by si tak mohli užít jednu z filmových premiér venku pod hvězdami," nastínil plány Sedláček, který tvrdí, že tímto krokem posunou kulturu v Sokolově o velký krok dopředu.

Zároveň zveřejnil něco málo ze současných statistik sokolovského kina Alfa, které dělá jeho provozovatelům vrásky na čele. Od 1. do 17. dubna byla průměrná návštěvnost na jedno představení 2,5 diváka.

Co se týká ozvučení, to už má Sokolov nakoupené z roku 2017. Tehdy ho pořizoval nové do letního kina, které spustilo provoz o dva roky dříve. Pokračovat bude standardně i letošní rok. Zaměřuje se v letní sezoně jak na filmy pro dospělé, tak promítá i pohádky pro děti. Tam zakoupila projektor Sokolovská uhelná, která financovala i stavbu zdi, která nahradila plátno. To totiž při větrném počasí nebylo stabilní což kazilo celkový dojem při sledování filmů.