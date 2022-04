„Jsme veřejný zadavatel a musíme ctít legislativu. Potřebujeme znát rámec, kam můžeme jako město a řádný hospodář zajít, abychom mohli odpovědně posoudit všechny směry našeho budoucího rozhodnutí, jako je například zastavení stavby, pozdržení či přesoutěžení akce,“ vysvětlil starosta, proč se radnice obrátila na právnickou kancelář.

Podle něj je nutné brát také ohled na získanou státní dotaci ve výši 20 milionů korun. „Neradi bychom ji ohrozili,“ poznamenal starosta. Názor právníků by měl mít Chodov do měsíce.

Termíny dokončení hoří také v Sokolově. Jde třeba o Krejcarovou lávku, stavbu parkoviště na sídlišti či rekonstrukci školy. Firmy se do zakázek nehrnou.

Například do parkoviště u vodojemu, kde má vzniknout 82 parkovacích míst. "U něj firma tvrdí, že za peníze, které měla na stavbu, není schopna dílo dostavět, protože ceny vyletěly nahoru nebo jsou nepředvídatelné," potvrdil sokolovský místostarosta Jan Picka.

Problémy má i rekonstrukce základní školy v Rokycanově ulici, která je nejstarší školou v Sokolově sídlící v historické budově. "Začíná nás dohánět to, co se děje kolem nás. Zrovna nyní řešíme zakázku, kdy se nám do výběrového řízení na rekonstrukci ZŠ Rokycanova nepřihlásila ani jedna firma. Jednou z příčin mohou být samotné práce ve staré budově, které na sebe musejí navazovat. Daleko víc si ale myslíme, že firmy se bojí jít nyní do rizika, protože nevědí kolik dají za materiál, kolik je to bude stát," říká Picka.

Město to ale nevzdává, opět vypíše výběrové řízení a navíc bude obvolávat či písemně upozorňovat firmy, že zde taková zakázka je a mohou se o ni přihlásit.