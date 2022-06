"První etapa této rekonstrukce má končit 10. června. Firma, která vyhrála zakázku ve výběrovém řízení, nám zpočátku tvrdila, že zpoždění nic neznamená a vše stihnou. Poté začali argumentovat tím, že na trhu není materiál. Nakonec požádali město o ukončení smlouvy. My však požadujeme její dodržení. Nic jsme neporušili," říká místostarosta Sokolova Jan Picka

Podle něj by další výběrové řízení a realizace díla v roce 2023 znamenalo další zdražení. Současná smluvní cena je stanovena na 7,7 milionu korun.

"Lidé by se ptali proč je poté dílo dražší. Těžko se pak vysvětluje, že to není chyba města. To, že chyběly dodávky materiálu firma částečně dokázala. Na jiných místech v Sokolově ale ostatní firmy jedou. A dělají podobnou práci," říká Picka.

První etapa měla probíhat od křižovatky u koupaliště k restauraci U smrku a měla být hotova do 10. června. V ulici se měla dělat kanalizace a svod dešťové vody. Termín byl stanoven i s ohledem na začínající sezonu na městském koupališti. Poté se mělo pokračovat druhou etapou.

"Přes rozkopanou ulici by se tam návštěvníci dostávali jen těžce. Doufám, že to nikoho nenapadne dělat teď přes léto," říká jedna z tamních obyvatelek Nikola Satlerová.

Při jiných se naopak pracuje na plné obrátky. Příkladem jsou práce na Lidickém nábřeží, kde je možné pozorovat čilý stavební ruch a práce takzvaně odsýpají. Další velkou akcí je stavba parkoviště u vodojemu, která se kvůli financím též zastavila. Po dohodě firmy s městem se však opět rozjela.

"V lokalitě Slovenská vyčkáme na konec termínu a pak budeme postupovat standardně podle smlouvy a požadovat po firmě penále za každý den prodlení," dodal Picka.