Haldy sutě, obrubníků, vybagrovaného asfaltu se před časem objevily na pozemcích společnosti Lord ship v karlovarské Západní ulici, a to mezi místem, kde stávají kolotoče, a Dolním nádražím. Kdekdo si už myslel, že tam začala revitalizace tohoto území. Skutečnost je ale zcela někde jinde. Pozemky totiž využila jako mezideponii (pro meziuskladnění) společnost Silnice Topolany, která v Karlových Varech předělává prostranství Městské tržnice. Odvezla sem vybagrovaný materiál. Jenomže na karlovarské radnici, která je investorem této zakázky, o tom nevědí. Jak přitom potvrzuje radní pro oblast dopravy Martin Dušek, v tomto případě může jít o nebezpečný odpad, který může být kontaminován motorovými oleji a naftou.

"Samotného mě taky zajímalo, co to tu je za materiál, a tak jsem se dotazoval na odboru životního prostředí. Dozvěděl jsem, že se Silnice Topolany dohodly s Lord shipem a materiál z Tržnice tam meziuskladnily. Odbor životního prostředí o tom ale nevěděl," poznamenal karlovarský radní.

Vedoucí odboru životního prostředí karlovarského magistrátu Stanislav Průša potvrdil, že úředníci tohoto odboru o tom nebyli informováni. "I mezideponie musí být obsahem stavebního povolení. V tom musí být úplně všechno, co se týká stavby, tedy i nakládání s odpadem. Pokud dochází ke změnám, i co se týče odpadu, musí o tom zhotovitel, tedy realizátor stavby, stavební úřad informovat," vysvětlil vedoucí Průša. Snažil se zjistit, jak to se stavebním povolením bylo, daná úřednice má ale v současné době dovolenou. Podle něho ale tato mezideponie odpadu nebyla zřejmě do stavebního povolení zanesena.

Stavbyvedoucí Silnic Topolany Jan Sklenář, který má zakázku Městské tržnice v Karlových Varech na starosti, reagoval, že to je věcí firmy, kde si odpad uskladní. "My jsme si sehnali tento areál, stavební povolení to nezahrnuje. Kam jinak jsme ho měli asi převézt?" reagoval stavbyvedoucí. Na opakovaný dotaz, zda mezideponie Lord shipu je součástí stavebního povolení nebo skutečně ne, odpověděl: "To nevím, mám teď dovolenou." V textové zprávě pak redakci napsal: "Stavební povolení řeší stavbu a věci týkající se se samotné stavby… A my jako jako zhotovitel jsme si zajistili přes soukromou osobu pronájem plochy jako mezideponii materiálu. Obraťte se na kolegu Tomáše Holana." Holan měl ale poradu a více k záležitosti neřekl.

Vedoucí odboru životního prostředí následně sdělil, že zadal své kolegyni, aby se záležitostí začala intenzivně zabývat. Ve čtvrtek navíc nákladní auta a bagry začaly ve velkém materiál ze Západní ulice přesouvat, což potvrdil i radní Dušek. "Jsou dvě možnosti, pokud tato mezideponie nebyla součástí stavebního povolení. Zhotovitel tak porušil stavební povolení a může být za to sankcionován. Navíc došlo k neoprávněnému nakládání s odpadem, který mohl být v tomto případě kontaminován," doplnil vedoucí Průša. Radní Dušek dodal, že věcí se nadále zabývá. "Firma se samozřejmě mohla domluvit s Lord shipem na mezideponii, úřady o tom ale měla řádně informovat," uzavřel Dušek.