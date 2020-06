Je pár míst v Sokolově, která nadělala při svých opravách stavařům i radnici pořádné vrásky. Nyní už mezi ně lze zařadit i opravu zmíněného balkonu. Předpokládaná suma na další jeho rekonstrukci je 780 tisíc korun.

„Město má bankovní záruku od firmy, která rekonstrukci naposledy dělala. Ta činila 750 tisíc a je složena do konce tohoto roku. Pokud bychom ji do konce letošního roku nevyužili, propadla by. Město už z ní čerpalo a nyní je tam 630 tisíc korun. Ty použije na opravu a 154 tisíc bude přidávat ze svého. Realizace má proběhnout do konce srpna tohoto roku. Nedaří se ale konstrukčně vyřešit zatékání vody, a masiv balkonu tak nasává vodu. Ze spodní části opadává omítka. Opravovat budeme doufám naposledy,“ řekl místostarosta Sokolova Jan Picka.

„Pokolikáté se už opravuje, si netroufám odhadnout. Vím, že se dělaly komplet schody, toho si člověk všimne, ale balkonu ne,“ říká kolemjdoucí Petra Štálková.