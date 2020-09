A právě město má proti původnímu rozpočtu, kam mohlo přispět 10 miliony korun, přidat další dva miliony korun. To však musejí ještě schválit zastupitelé.

„Při výběrovém řízení se zjistilo, že pro Sokolov to znamená navýšení finančního příspěvku na akci. Na to nemáme závazný příslib zastupitelů. Pokud nám však zastupitelstvo navýšení o dva miliony korun odsouhlasí, už nic nebude bránit tomu, aby se začalo stavět,“ vysvětlila starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Současná křižovatka je nebezpečná nejen pro auta, ale v ranním šeru i pro chodce, kteří tudy chodí do zaměstnání. Nejsou tam totiž ani chodníky, ani přechody pro chodce. Zkušenosti s tím má i městská policie, která v místě dělala preventivní akci. Lidé podle strážníků při přesunu do nedaleké průmyslové oblasti chodili ze zastávky autobusu zhruba 500 metrů ve tmě neoznačení. Strážníci proto chodcům rozdali 134 reflexních pásek. I když byli ve městě a označeni být nemuseli, pásky si pro svou bezpečnost v tomto nepřehledném místě rádi vzali.

Silnice patří kraji a ten slíbil, že tam za spoluúčasti města nechá vybudovat kruhový objezd. „Několik let prosíme, aby tato křižovatka byla vyřešena. Kraji děkujeme, že do toho chce jít. Je to nepřehledný a nebezpečný úsek,“ řekla Oulehlová.

Stavba by měla zahájit v říjnu tohoto roku a konec je plánovaný na červen 2021. Lidé věří, že nezůstane jen u slibů, když kvůli propadům příjmů bude muset kraj zrušit některé investice.

„Při odbočování vlevo na vedlejších silnicích je to katastrofa. Stojíte tam třeba 10 minut, ve špičce i déle. Navíc mnoho řidičů neví, ani jak odbočit a komu dát přednost,“ říká k situaci na křižovatce jeden ze šoférů Radek Kauler.