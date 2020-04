Cvičili stále, ale doma. Chyběla jim jejich oblíbená fitness studia a posilovny s trenéry nebo kamarádem.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Macek

Řada z nich cvičila on-lines trenérem či trenérkou, ale tvrdili, že to není ono. Od pondělí se mohou vraceta mnozí z nich toho také využili. Jsou to lidé, kteří včera vyrazili ve sportovních úborech mezi prvními do znovuotevřených sportovních stánků tohoto typu.