Fond má pomoci rodinám handicapovaných dětí

Sokolov – Rodiče nebo pěstouni, kteří pečují o tělesně handicapované dítě, mohou požádat město Sokolov o jednorázový příspěvek na péči.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Ten bude ve výši 5 nebo 10 tisíc, dle stupně postižení dítěte. Jednorázový příspěvek se bude vyplácet od roku 2018 a lze o něj požádat jednou za rok. „Pro příští rok máme připraveno 255 tisíc korun. Jednorázový příspěvek bude možné využít na kompenzační pomůcky, ozdravné pobyty, rehabilitace pro handicapované děti a podobně,“ říká místostarostka Sokolova Renata Oulehlová. Ta si zároveň také zjistila na odboru sociálních věcí, kolik rodin o tyto děti pečuje.

Statistiky hovoří o tom, že v Sokolově rodiny pečují o 35 podobně nemocných dětí. Děti zařazené do 3. stupně mohou získat příspěvek ve výši pěti tisíc, ve 4. stupni pak deset tisíc korun. „Všichni víme, jak složité je to s pojišťovnami, takže sbíráme víčka nebo hrajeme charitativní zápasy. Město chce proto rodičům alespoň trochu ulehčit už tak náročný život. Je to minimum, co pro ně můžeme udělat,“ řekla Oulehlová.

Například charitativní fotbal má v Sokolově tradici. Pro letošní rok tomu nebylo jinak a benefice se v květnu uskutečnila na pomoc manželům Kalkušovým. Jde o rodiče šestileté dívky, která trpí rozštěpem páteře. Tento závažný handicap ji upoutal na invalidní vozík a odkázal na nepřetržitou péči rodičů. Právě získané prostředky přispějí na elektrický vozík, jehož cena dosahuje 130 tisíc korun. Hrálo se pro Michalku a vybralo se 17 tisíc korun.

„Chodíme často na procházky, někdy ujdeme i šest kilometrů a to bylo s mechanickým křeslem fyzicky hodně náročné. Je samo o sobě těžké a Michalka chtěla často sama, bez mé pomoci. S tím elektrickým se sama snadněji pohybuje a mně to také uleví,“ konstatovala maminka Ivana Kalkušová, která se zápasu zúčastnila s rodinou.

Zájemci o nově zavedený příspěvek se mohou s případnými dotazy obracet na odbor sociálních věcí sokolovské radnice.