O klubovně si mohou nechat jen zdát. Stejně tak o zázemí pro techniku klubu. Od sedmdesátých let se zde nic nezměnilo. Tvoří ho poskládané stavební buňky, které jsou v katastrofálním stavu. Nedávné přívalové deště stav ještě zhoršily a jen zázrakem se nikomu nic nestalo. Město sportovcům slíbilo nové zázemí a zastupitelé na to uvolnili peníze. Nechali také vypracovat nový projekt. Ten měl být hotov v červenci tohoto roku.

"Projektová dokumentace stále není hotova. S projektantem jsme v kontaktu a neustále u něj urgujeme dokončení projektu. Informace od něj jsou takové, že už je těsně před dokončením. Komunikaci města s projektantem jsme předložili i předsedovi fotbalového klubu, aby viděl, že za zdržení opravdu nemůže město," říká starosta Kraslic Jan Šimek.

Nedávno do kabin zapršelo a vnitřní zařízení bylo ještě více poškozené. Jen náhodou se nikomu nic nestalo. Ze stěny se totiž utrhnul bojler na ohřev vody a spadnul. Nutno ale dodat, že za za to nemůže jen zub času, ale také samotná montáž. Dva 80 litrové bojlery byly zavěšeny na nekotvené příčce, která nedrží ani zeď ani strop. Několik let to vydrželo a bylo štěstí, že to nikomu nespadlo na hlavu. Oprava kabin je v Kraslicích citlivé téma, které vždy spustí vlnu kritiky, názorů na cenu, ale i pozitivní reakce v podobě nabídky finanční sbírky, kterou jeden z občanů navrhnul.

"Děkujeme za podporu. Finanční ani jiná pomoc z řad občanů nebude, zdá se, potřeba. Vypadá to, že bojlery přežily, a už se pracuje na levném a náhradním řešení, které by mělo sloužit do doby nového zázemí. Jak jsme se mohli přesvědčit, celá akce je opravdu v běhu, i když v lehkém skluzu oproti původním předpokladům. Projektant dokončuje technické zprávy a po získání stavebního povolení budeme doufat, že se se celý projekt podaří co nejdříve realizovat," potvrdil předseda fotbalového klubu Tomáš Procházka.

Zdroj: Cichocki Roman

"Doufám, že nezůstane jen u slibů. Děti si nové zázemí zaslouží. Už tu mělo být před mnoha lety. Kabiny jsou ze sedmdesátých let, kdy se zde konala první okrsková spartakiáda. Zažil jsem je i já jako fotbalista a později jako trenér mládeže. Zažil jsem také, že se občas propadla podlaha. Nakoupili jsme dřevotřísku, opravili ji a jelo se dál. Dnes se tam propadají už i střechy. O záchodech raději nemluvím. Kdo na nich byl, ví o čem hovořím. Řada talentovaných kluků šla z Kraslic do Baníku Sokolov, Teplic, Plzně, Slavie či reprezentace. Tam poté doslova čuměli, jaké nesrovnatelné podmínky mají jiné kluby," řekl Milan Šudák, pod kterým své první fotbalové krůčky dělal například pozdější reprezentant Michael Krmenčík.