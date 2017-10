FOTO: Co je bezpečné a co ne? Předškoláci už vědí

Sokolov – Jezdili na koloběžkách, lezli po cvičné stěně, skládali dopravní značky, poslouchali rady policejní preventistky, sjeli po tyči u hasičů, ale taky třídili odpad či obvazovali rány.

Za jedno dopoledne toho předškoláci ze sokolovských mateřinek v rámci projektu BENE, tedy Bezpečně a nebezpečně, v domě dětí stihli hodně.

„Cílem projektu je zapojení dětí předškolního věku do zájmového vzdělávání a smysluplného využití volného času a prevence negativních jevů ve společnosti,“ vysvětlila Iva Ondrejková, ředitelka Domu dětí a mládeže (DDM) Sokolov. V průběhu jednoho dopoledne tak děti procházely jednotlivá stanoviště, kde s housenkami plnily připravené úkoly. „Děti se tady učí, co je správně a co špatně. Učí se různé dovednosti, například v ekologii třídění materiálu. Máme zdravovědu, prevenci kriminality, jdeme se podívat za mladými chovateli a jejich svěřenci,“ uvedla Věra Cabalková, učitelka z MŠ Kosmonautů.

Děti čekalo i sportování. Nejvíc se těšily na lezeckou stěnu, ale také jezdily na koloběžkách nebo sjížděly po tyči u hasičů. Že se vyznají v dopravě, předvedly například při skládání dopravních značek. „My chodíme i na autíčka, takže značky už známe,“ pochlubila se pětiletá Laurinka. Její kamarádi pak bravurně ovázali ruku „zraněné“ paní učitelce a věděli, k čemu jsou věci, které máme v lékárničce.

Důležitá je i pro předškoláky prevence v oblasti bezpečnosti a kriminality. „Povídáme si tu něco z oblasti dopravní výchovy, například jak bezpečně jít do školky a domů, co jsou reflexní prvky. Jak být vidět a na co si dát pozor. Jaká nebezpečí dětem můžou hrozit, když jsou samy doma. Také jaká rizika se skrývají na hřištích, třeba v podobě injekčních stříkaček,“ přiblížila problematiku prevence prap. Jana Mertlová.

Projekt BENE je určen 5-6letým dětem a probíhá vždy jednou za rok, většinou na začátku školního roku. Dopoledne končí vyhodnocením a předáním odměn. „Ty ale děti dostávají i na stanovištích, aby si pamatovaly, že to splnily dobře,“ dodala Věra Cabalková.

Realizátory projektu jsou DDM Sokolov, MěÚ ODSA Sokolov, Policie ČR a Besip, s finanční podporou města Sokolov.