FOTO: Dušičkový čas rozmetala vichřice

Karlovarský kraj – Vichřice, která se v neděli prohnala regionem, poničila i některé hřbitovy v Karlovarském kraji. Při čtvrtečních Dušičkách tam bude pohyb na místech posledního odpočinku na některých místech omezený. Města ale narychlo uklízí popadané stromy a větve. Na hřbitovech pak narazí na rozšířenou provozní dobu.

Například v Kraslicích na Sokolovsku nebudou přístupné hroby pod vzrostlým stromem, který po vichřici ohrožuje okolí. „Musíme zavolat specializovanou firmu, která strom pokácí. Bohužel nestihneme vše do Dušiček,“ řekl ředitel Technických služeb města Kraslice Robert Vopička.

„Po nedělní vichřici jsme se pustili do bleskového úklidu tak, aby byla památka zesnulých co nejméně narušena,“ doplnil. Technické služby tam stále pracují na obnově kolumbárií. Nových přibyly už desítky. V příštím roce pak přijdou na řadu pěšinky kolem nich. Hřbitov na Dušičky rozšířil i otevírací dobu. Kancelář, kde je možné koupit vzpomínkové předměty nebo svíčky, bude mimořádně otevřená od 10 do 18 hodin. Samotná brána hřbitova je otevřená od 8 do 19 hodin.

Vichřice nadělala paseku i na hřbitovech na Karlovarsku. Naštěstí to není tak vážné jako na Sokolovsku. Na hřbitovech v Karlových Varech se vesměs odklízely spadané větve. „Ve Staré Roli cestou k hřbitovu spadl strom, ale jinak padaly jen drobné větvičky. Na hřbitově v Drahovicích jsme před dvěma až třemi lety ošetřili stromy. Dotace 2,5 milionu korun se projevila. Přímo v Drahovicích máme šest set stromů. V Karlových Varech spadlo deset stromů. Je znát, že nás vichřice jenom lízla a nezasáhla v plné síle,“ uvedl ředitel Lázeňských parků Miroslav Kučera. Karlovarské hřbitovy budou během Dušiček dodržovat letní provozní dobu od 6 do 20 hodin.

Nejvíce smutku prožívají na hřbitově v Ostrově. Zde vichřice smazala veškerou práci a způsobila jenom chaos. „Všechno, co jsme za posledního půl roku udělali, není vidět. Vše je znečištěné. Na úklid jsme dostali i výpomoc. Máme tu bordel, ale žádné ohrožení návštěvníkům nehrozí,“ uvedl správce hřbitova Živný. Kromě záplavy popadaných větviček silný vítr rozfoukal i vázičky z náhrobků. Pozůstalí tak budou moci své odvanuté ozdoby z hrobů dohledat a upravit během Dušiček od 7 do 20 hodin, kdy hřbitov za podpory města ještě udrží letní čas. Zato v Nejdku čeká na pozůstalé mše katolického a evangelického faráře. Od 17:30 mohou přijít a vyslechnout si bohoslužbu za zemřelé. „Na hřbitově máme popadané větve, ale vichřice nic nezničila. Je tu jen nepořádek,“ uvedla zodpovědná vedoucí hřbitovní správy Hana Neudertová. Přes Dušičky bude nejdecký hřbitov otevřen až do 22 hodin.

Později se zavírají brány také chebského hřbitova. „Ten až do neděle 5. listopadu otevřen denně od 8 až do 20 hodin. Poté se běžná zavírací doba vrátí k 17. hodině,“ uvedl Tomáš Ivanič z chebského městského úřadu. Také v Aši se přes Dušičky mění otevírací doba městského hřbitova.

„Od 28. října do 2. listopadu je hřbitov otevřený o hodinu déle, tedy od 8 do 18 hodin, přičemž běžná otevírací doba v zimním období je od 8 do 17 hodin,“ sdělil Milan Vrbata, mluvčí Městského úřadu Aš. „Co se týče prodeje předmětů, správa hřbitova svíčky květiny, věnce, atd. neprodává. Ještě před nedávnem byl na parkovišti před hřbitovem v provozu stánek s tímto zbožím, nyní je ale zavřený,“ dodal.

(jid, šmu, sim, bur)