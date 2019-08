Karlovarský kraj – Houbaři už z lesa neodcházejís prázdnou. Spíš než o sběru hub je to ale zatím stále o poctivém hledání.

„Na takové to náhodné zastavení někde u lesa s vidinou sesbírání koše za půl hodiny to opravdu ještě není,“ říká Miroslav Tauš, místopředseda Mykologického klubu Slavkovský les. Pro houbaře má ale dobrou zprávu. Kdo hledá, najde. „Místy se dá opravdu najít slušné množství konzumních hub. Ale nerostou všude a najít lze ve větším množství pouze některé druhy,“ vysvětluje a má pro houbaře také radu, kam by měli v těchto dnech zamířit. „Obecně doporučujeme chodit na vlhčí místa kolem potoků, lesních cest a při okrajích lesů. V houštinách toho zatím moc neroste.“ Miroslav Tauš nastínil, že škála druhů, které lze v lese aktuálně ve velkém najít, není tak široká.