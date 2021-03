FOTO: Loupežnickou stezkou do vedlejší obce

S trochou nadsázky a humoru by se dalo říct, že Loupežnickou stezkou pod zříceninou hradu Hausberg se i přes nové zákazy a nařízení vlády hravě dostaneme z Kraslic do Stříbrné, aniž by si nás nikdo všiml. I když, na druhou stranu zde lidi potkáte zcela určitě. Stezka je totiž oblíbeným cílem nejen turistů, ale i dětí, které na ní plné různé úkoly při kterých si procvičí nejen mysl, ale i tělo.

FOTO: Loupežnickou stezkou do vedlejší obce | Foto: Deník / Roman Cichocki

Inspirací pro téma stezky se stala pověst o loupežníku Karlovi, který ve zdejším lese přepadal projíždějící kupce. Domácí vrch, kde stezka vznikla, byl sídlem loupeživých rytířů. Na počátku 15. století jejich sídlo ale dobylo a vypálilo královské vojsko. Nyní se po letech loupežníci do místních lesů vrací, a to v podobě soch Pavla Cupáka, se kterými se návštěvnici na trase setkají. Domácí vrch k tomu vyloženě vybízel, protože je obklopen obyvateli Kraslic a je to zde zřejmě nejnavštěvovanější les. Na stezku se lze napojit v Městských sadech Kraslice a Domácí vrch poté obejít kolem dokola.