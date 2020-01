Již léta odvážejí technické služby gauče a pneumatiky od garáží v Jižním lomu. Nově si někdo oblíbil objekt bývalého depa nedaleko nádraží. Město chce na pachatele nastražit fotopasti.

„Městská policie už tady hříšníky přistihla a ti si odpad zase museli odvézt. Aby k těmto situacím nedocházelo, pohlídají lokalitu skryté fotopasti,“ říká mluvčí radnice Vladimír Meluzín. Díky nim se podaří identifikovat lidi, kteří by chtěli odpad v prostoru depa složit. Jejich počínání je přitom podle vedení města nelogické. Odpad totiž mohou bez problému odvézt do sběrného dvora společnosti SOTES. Slouží ke sběru odpadů od fyzických osob s trvalým bydlištěm ve městě Sokolov a v sousedních obcích a od podnikajících fyzických osob a právnických osob. „Vedle depa bydlí většinou romská komunita, je to sociálně vyloučená lokalita. Nebudou přeci vozit bordel autem až za Sokolov, kde je sběrný dvůr. Takhle to mají jednodušší,“ říká jeden z místních seniorů, který si nepřál kvůli obavám z nepřizpůsobivých občanů uvést jméno.

Bývalé železniční depo odkoupilo od Českých drah město. Toto území chce Sokolov v blízké době revitalizovat.