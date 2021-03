"Technické služby Sokolov (SOTES) jednou týdně sváží objemný odpad, který na místa kontejnerových stání nepatří. Při denním mapování města a jednotlivých stanovišť jsou nejdříve prostřednictvím městské policie potencionální hříšníci dohledáváni a vyzváni k odklizení černé skládky. Odložením odpadu u kontejnerů totiž porušují městkou vyhlášku a zakládají černou skládku," říká mluvčí radnice Vladimír Meluzín.

“Pokud je majitel odloženého odpadu dohledán, je vyzván k řádné likvidaci odpadu, a to především odvozem na sběrný dvůr. Sběrný dvůr je provozován výhradně pro občany města Sokolov a každý občan může zdarma uložit až 100 kilo odpadu měsíčně. Pokud je váha vyšší, občan si nadlimitní váhu u obsluhy sběrného dvora doplatí. V případě, že občan nemá možnost odvozu na sběrný dvůr je mu nabídnuta služba naší svozové služby Taxi odpad. Na základě telefonické objednávky odvezeme za poplatek 100 korun jednotlivé kusy starého nábytku či elektrospotřebiče do váhy 100 kilo na sběrný dvůr. Tato služba je ale aktuálně vzhledem k epidemiologické situaci pozastavena,” uvedla Ilona Říhová, vedoucí střediska odpadů a čištění SOTES.

Nejčastěji však pachatel není dohledán a je tedy nutné odpad z daných lokalit zlikvidovat, a to na náklady svozu směsného komunálního odpadu. Dochází tedy k prodražování ceny za svoz odpadu. Jaký to může mít dopad na obyvatele města? “Vzhledem k novému zákonu o odpadech, kdy je apelováno na maximální vytříděnost a tím snížení objemu odpadu komunálního charakteru (směsný komunální odpad a objemný odpad) od obyvatel, budeme nuceni ke zdražování svozu odpadu. Je tedy v našem společném zájmu, abychom se snažili odpad z domácnosti vytřídit co nejvíce a řádně likvidovali vysloužilý nábytek či elektrospotřebiče,” dodala Říhová.