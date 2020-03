FOTO, VIDEO: Veselice nabídla koblížky i jitrnice

Masopustní veselice dorazila i do Kraslic. A byla se vší parádou. Lidé se převlékli do rozmanitých kostýmů a radovali se a veselili. Hlavní náplní kraslického masopustu bylo především pobavit se a vymyslet si co nejoriginálnější přestrojení.

Masopust v Kraslicích | Video: Deník / Roman Cichocki