FOTOGALERIE: Příběhy přijel vyprávět pravnuk Járy Cimrmana

Chodov – Lidé, kteří tentokrát zvolili projekt Listování, který do Chodova pravidelně zve místní knihovna, měli nebývalou příležitost.

Díky Listování poznali lidé v Chodově pět příběhů z knihy Co jsem to proboha udělal? i jejich autora, amerického spisovatele Roberta Fulghuma, osobně.Foto: Deník / Žippaiová Lucie

Nejenže si díky protagonistům vyslechli pět povídek amerického spisovatele Roberta Fulghuma, ale s touto legendou americké literatury se setkali osobně. Robert Fulghum s Listováním objížděl celou republiku a Chodov byl jediným místem v Karlovarském kraji, kam zavítal představit svou novou knihu Opravář osudů.

„Ahoj. Omlouvám se, ale neumím česky,“ přivítal se lámanou češtinou s posluchači v prostorách Galerie u Vavřince. On i návštěvníci tak určitě uvítali tlumočení, kterého se chopil starosta města Patrik Pizinger a poté i Věra Hollá a Jiří Ressler, kteří představili Fulghumovy povídky z knihy Co jsem to proboha udělal? Na jejich produkci pak navázal i sám autor vyprávěním dalších příběhů.

„Možná to nevíte, ale já jsem částečně Čech,“ prozradil poté překvapeným divákům. „Bylo nebylo. Před dávnými časy přijel do Ameriky Jára Cimrman a zamiloval se do mé prababičky. Ani Svěrák to neví,“ pobaveně pokračoval dál a diváci se tak dozvěděli, že před nimi vlastně stojí pravnuk našeho legendárního génia.

Robert Fulghum navštívil Českou republiku už podesáté a během posledních dvou let projel na 90 českých měst. „Cítím se tady jako doma,“ přiznal rodák z Texasu. „A jsem rád, že jsem mohl přijet za vámi a vidět vás,“ dodal a ochotně podepisoval své knihy a fotografoval se s přítomnými.

Projekt Listování je cyklus scénických čtení, jehož cílem je představit posluchačům každý měsíc zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu.