Je první bezobalový. Mohou do něj přijít lidé s vlastními skleněnými nádobami či sáčky a odnesou si potřebné množství potravin nebo drogistického zboží, aniž by zatěžovali přírodu odpadky z plastu. Otcem myšlenky je Jan Sebján. Spolu s ostatními dobrovolníky krámek u městské tržnice 1. října slavnostně otevřeli.

"Jsem moc rád, že Sokolov má svůj bezobalový obchod, kde můžeme nakupovat potraviny tak, abychom zbytečně nezatěžovali planetu pytlíky a obaly. Nasypou, popřípadě nalejí - mají tam třeba i olej, nádherně voní - do přinesených nádob. Vůbec všechno, co tam prodávají krásně voní, jsou to potraviny poctivě a s láskou vyrobené," říká Sokolovák Miroslav Balatka.

"Už jako malé se mi líbilo v černobílých filmech, jak hokynář ve svém koloniálu nabíral z šuplíčků rozličné koření nebo třeba mouku, sypal je do papírových kornoutů, odsekával z homole cukru a hospodyně si pak vše odnášela domů v proutěném koši. Díky novému obchodu Bezobalový obchod Sv. Františka z Assi si vše můžu nabrat sama," říká jedna ze zákaznic Soňa Pisárová.

"Kdokoliv si k nám může přijít nasypat své oblíbené potraviny do vlastní nádoby a ušetřit tak naši planetu o další kus jednorázového plastu. Pojďme převzít zodpovědnost každý sám za sebe a nečekejme až někdo něco vymyslí nebo zakáže nebo přikáže. Každý z nás může i maličkými krůčky změnit kus tohoto příběhu. Budeme rádi, když se k nám přidáte," říká Jan Sebján.

Zároveň je přáním dobrovolníků, aby část z případného zisku podpořila projekty, které jsou blízké jejich srdci. "Chtěli bychom pravidelně podporovat několik málo charitativních projektů a tím naše podnikání ještě více polidštit," dodal Sebján.

Bezobalové obchody jsou prodejny, které prodávají potraviny do znovupoužitelných obalů a vyhýbají se tak jednorázovým odpadům. Jejich koncept se snaží být v souladu se zásadami bezodpadového života, jehož filozofií je mimo jiné i předcházení vzniku odpadů a udržitelný způsob života šetrný k přírodě a životnímu prostředí. Jelikož je nulový odpad spíše ideou, je vizí prodejen spíše redukce a opětované používání či recyklace materiálů používaných k balení a uskladnění výrobků.

V bezobalových obchodech jsou potraviny uskladněny v nádobách velkého objemu. Z nich si zákazník nabírá požadované množství do vlastních nádob. Naplněné nádoby se nakonec zváží, přičemž je z váhy odečtena váha samotné nádoby.