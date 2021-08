Všichni účastníci jsou ubytovaní v Hotelu Harvay, kde je mimo jiné přivítal i jeden z organizátorů akce Zdeněk Dančo.

„Rodiny jsem tu přivítal, ale hlavní zásluhy patří starostovi Františkových Lázní Janu Kuchařovi, který tuto akci vymyslel. Díky tomu jsme sem mohli vzít děti a jejich nejbližší, jejich rodiče tak budou mít čas na obnovu bydlení," vysvětluje jeden z organizátorů Zdeněk Dančo. Na západ Čech přijely převážně o děti z rodin, které přišly o celé domovy. „Tato pomoc je přesná, trefná a potřebná. Je to rozdíl oproti situaci, kdy vezmete čtyřicet dětí někam na tábor. Sem přijely menší děti se svými blízkými, protože ti nejmenší po tom všem nejsou určitě v dobrém psychickém stavu,“ dodal.

Do Hotelu Harvay přijelo celkem čtyřicet pět lidí, z toho šestnáct dospělých - obsazeno je dvacet pokojů. „Naši návštěvníci si pobyt užívají a líbí se jim město. Prohlédli si také Skalnou a ve středu je čeká výlet do Mariánských Lázní na zpívající fontánu,“ uvádí.

Zdeněk Dančo také s úsměvem připomněl první dojmy. „Když děti vystoupily z autobusu, jeden klučík hned zvolal: 'Kde je ten František?' Děti jsou ve věku cca od čtyř do třinácti let, takže každého zajímá trochu něco jiného. Hned v neděli po příjezdu jsme účastníky zájezdu viděli korzovat po městě s panem starostou. Mysleli jsme si, že budou po cestě unavení a budou odpočívat, ale to se nekonalo. Všichni vyrazili ven a užívali si,“ říká.

Do organizace akce se zapojil i jihomoravský Lanžhot. Starosta Františkových Lázní Jan Kuchař oslovil svého známého, učitele ze základní školy v Lanžhotu Milana Kocmánka. Ve spolupráci s ředitelkou školy dohodli tento pobyt. „Je to trochu unikát, řekl bych. Města nabízela pobyty pro děti, například pionýrské a jiné letní tábory, ale jediné Františkovy Lázně nabídly pobyt i rodičům nebo doprovodné osobě,“ dodává Zdeněk Dančo.

Pomocnou ruku podalo i město Skalná, kde měly děti s rodinami téměř celodenní program. „Zavedli jsme návštěvu z Moravy do muzea traktorů, poté se všichni přemístili na traktorových vlečkách do seizmologického muzea a do štoly, kde na ně čekaly i hry. Po obědě si děti zaskotačily v lanovém centru a na závěr si prohlídly hrad Vildštejn, kterým je provedla samotná bílá paní," popsala program tajemnice Skalné Martina Muchnová. Poté se děti a jejich doprovod přemístily do Národní přírodní rezervace Soos. „Myslím si, že to byl zážitek nejen pro děti, ale i pro dospělé. Věřím, že si odpočinou a hlavně odreagují od toho, co mají doma,“ uzavírá Muchnová.