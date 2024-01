Pavel Chroust ze Sokolova tvrdí, že po demolici většiny z celkových 200 garáží se do té jejich nedostane, aniž by si nepoškodil pneumatiky. Rád by, aby město, jemuž patří pozemek, uvedlo stav příjezdových komunikací u garáží do původního stavu.

"Garáž postavil můj táta před zhruba 35 lety. Stavěl to svépomocí a vyšlo ho to na zhruba 20 tisíc korun, což v tehdejší době nebylo málo. Navíc si musel odpracovat nějakou tu brigádu pro město, aby mohl získat pozemek pod garáží. Celou dobu jsme garáž používali. Ať už pro uskladnění čehokoliv nebo jsme sem jezdili přezouvat pneumatiky. To dnes nelze. Cesta je plná kovového odpadu z demolice a navíc není zpevněná jako dříve. Aniž bych si nepoškodil auto, nemohu sem zajet. Na městě jsem byl. Prý zkusí něco vymyslet," říká Chroust mladší.

Sokolov garáže vykupoval zhruba pět let. Jsou na periferii města v lokalitě Jižní lom. Nabízel deset tisíc korun za jednu. Jsou totiž často vykrádané, plné odpadu a místo motoristů, leštících si svá auta, tam lze narazit na černé skládky či bezdomovce. Ačkoliv garáže chtělo město koupit všechny, z celkových 200 se jich podařilo získat zhruba 170. Zbylé majitele se buď nepodařilo kontaktovat nebo nechtějí prodat. Některé z nemovitostí jsou součástí například exekucí.

I garáž pana Chrousta navštívili několikrát nenechavci. "Byli tady asi čtyřikrát. Když se nedostali přes vrata, zkusili to bokem zdí, což se jim podařilo. Ukradli akorát nějaký motůrek z pračky," uvádí Chroust mladší a ukazuje na zazděný otvor z boku garáže. V ní má už připravená i náhradní vrata. Po demolici sousedních garáží, které byly na tu jejich napojené, mu dovnitř navíc zatéká. I na to prý upozorňoval dělníky. Snažili se to zalátovat, ale amatérský výsledek způsobuje zatékání stále. On sám považuje nabídku města 10 tisíc korun za směšnou.

"Je to výsměch. I kdyby tady měla ta garáž zůstat jako jediná, tak tu zůstane. To říká táta i já. Mě nejde o to nějak licitovat s cenou. Já prostě potřebuji garáž. Novou není kde stavět a případné odkoupení jiné vyjde na statisíce korun," uzavírá.

Město o žádosti ví a reaguje na ní. "Pan Chroust tady byl a dohodli jsme, že v dubnu letošního roku příjezdovou cestu vyspravíme. Pracovníci technických služeb se mu také podívají na střechu garáže do které mu údajně zatéká po demolici sousedních garáží. Pokud tomu tak skutečně bude, střechu opraví," řekl starosta Sokolova Petr Kubis.