K odkoupení a zbourání většiny garáží přistoupilo město poté, co se z lokality stala jedna obrovská černá skládka. Na její nekonečnou likvidaci pak Sokolov vynakládal stovky tisíc korun ročně.

"Upozorňoval jsem náš odbor ať vyzve společnost k rychlejšímu pokračování demolice. Tamní situace totiž připomíná perpetum mobile. Poté co dělníci perfektně vyklidí veškerý odpad z garáží a ihned je nezbourají, mají bordel do týdne zpátky. Až budou garáže pryč, bude tam lepší přehled o tom, co se v lokalitě děje. Ti, co zakládají černé skládky, se už nebudou moci tak dobře schovávat a můžeme možná zvážit i kamerový dohled," říká místostarosta Sokolova Jan Picka. Z celkových 200 garáží se bourá necelých 150. Dělníci musejí pracovat opatrně a většinu prací dělat ručně. Stává se totiž, že garáž určená k demolici sousedí s tou, která zůstane na místě i nadále.

Garáže měly vylámaná vrata a byly plné odpadu. Černé skládky jsou všude kolem. S tím se opakovaně v této lokalitě potýkají Sokolovské technické služby. Nepomohla ani nainstalovaná závora. Pyramidy z použitých pneumatik se tam objevovaly znovu a znovu.

Několik majitelů už před lety rezignovalo a své garáže městu vrátili. Pokud jsou totiž v neutěšeném stavu, tlačí na ně stavební úřad, aby zjednali nápravu. Poté město nabídlo za jednu garáž 10 tisíc korun. Prodali další majitelé.

Na několika garážích se řešila exekuce. Jiní majitelé městu neodpověděli, protože o situaci možná ani nevědí. Zbytek vlastníků čeká nebo licituje o větší cenu. Mají však smůlu. Město ji zvyšovat nehodlá, bylo by to podle informací z radnice nefér vůči ostatním.

Zrovna tak město nepočítá s tím, že by vyplatilo zpětně 10 tisíc korun lidem, kteří městu vrátili svou garáž v Jižním lomu zdarma, aby se zbavili starostí a problémů, které v lokalitě panují.