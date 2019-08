Chodov /VIDEO/ – Desítky lidí si nenechaly ujít slavnostní odhalení obnovené rodinné hrobky chodovského průmyslníka Gasche.

Ta je prvním počinem na cestě za restaurováním dalších hrobových míst významných chodovských historických osobností. Připomněl to i starosta města Patrik Pizinger. „Za velmi krátkou dobu se povedlo zachránit něco, co kdyby z chodovského hřbitova zmizelo, byla by to ztráta nenávratná,“ je přesvědčen starosta.