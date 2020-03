O tom všem hovořil v Sokolově se studenty a veřejností generál Petr Pavel spolu s bývalým diplomatem Petrem Kolářem.

„Snažíme se mluvit s lidmi o tom, jak vnímáme bezpečnostní situaci státu, a to nejen z pohledu bezpečnostních hrozeb, jako jsou armády, teroristé, agresivní migranti. Jde o širší kontext a v dnešním prostředí se uplatňuje spíše více nevojenských než vojenských nástrojů,“ říká generál, který působil i v nejužším velení NATO. V rámci toho apelují na lidi, aby měli zájem o svou společnost. „Chceme podpořit občanství každého z nich,“ říká Pavel.

„Založili jsme spolek Pro bezpečnou budoucnost. Potřebujeme občany, kteří chápou svobodu jako odpovědnost a nechtějí o ni přijít. Doufáme, že si lidé uvědomují, jak snadné je mrzačit dnešní demokracii zneužíváním emocí, jako je strach a vztek, který je u lidí vyvoláván proto, aby s nimi poté mohli manipulovat,“ konstatoval Kolář, který působil jako velvyslanec ČR například v USA nebo v Rusku.

Při debatách se studenty vyzdvihla dvojice fakt, že mladí mají větší zájem, než se říká. „Nestydí se, diskutují, uvědomují si, že mohou něco změnit. Mezi lidmi jsou samozřejmě i tací, kterým je to jedno. Tvrdí, že to není jejich problém, že se jich to netýká, což je nesmysl,“ říká Pavel.

Dvojici pozval do Sokolova senátor Miroslav Balatka. Seznámil je i se situací v regionu a mluvilo se o době pouhelné.

„Máte nádherný region, co se přírody týče. Na bydlení nádherný. Je to však těžko dostupný region a chybí zde dopravní infrastruktura hlavně směrem k hlavnímu městu. Bydlet se tu tedy dá, ale jezdit za prací je těžké,“ myslí si dvojice pozvaných hostů.

Generál řekl i svůj názor na to, proč zde doposud není pobočka vojenské školy.

„Hejtmanka se hodně snažila, aby zde byla pobočka vojenské školy. Bylo to však politické rozhodnutí její a bývalého ministra obrany. Bylo však bez podrobnější analýzy. Podle mého názoru to bylo nedostatečně připravené. Nezjišťoval se předem zájem o studium na této škole. Podle toho to také dopadlo. První rok se přihlásili jedinci,“ říká generál.

Na otázku, zda by se dalo využít něco z jeho dob velení v NATO, říká: „Neustálé mezinárodní kontakty, které vám dají úplně jinou perspektivu. Začnete vidět problémy provázané. Všechno souvisí se vším,“ dodává generál.