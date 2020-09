Pouhých Pár kilometrů od Chebu u obce Hazlov se nachází přírodní památka s názvem Goethova skalka.

Jedná se o přírodní památku, kterou tvoří skalní útvar 400 metrů dlouhý a 10 metrů široký. Je to jedinečná a unikátní skalka. Odborně se jedná o vypreparovanou křemennou žílu, jež patří do Ašského křemenného valu. Ten je součástí mnohem většího Českého křemenného valu o délce několika desítek kilometrů. Jedná se o dlouhou třetihorní zlomovou linii kopírující téměř celé východní úpatí Českého lesa, která byla vyplněna odolnými křemennými horninami. A jen na několika místech se podařilo křemenné žíle prorazit až na povrch země. Téměř celá totiž vede v podzemí, hluboko ukrytá před zraky lidí. Na Chebsku tak mají zájemci jedinečnou šanci tento jedinečný geologický útvar spatřit. Křemenný val je tak pevný, že už po stovky tisíc let odolává erozi. A slouží mnohdy horolezcům k trénování dovedností. Skalní stěny dosahují výšky 3 až 15 metrů. Je v nich řada prasklin, které rozdělují skálu na několik menších skalek. Navštívit je ji možné celoročně bez omezení. Skalka se zvedá téměř svisle vzhůru a její nejvyšší bod je Goethův vrch, který ční 670 metrů nad mořem.