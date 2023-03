Golfové hřiště v Sokolově, které patří k vyhledávaným mistrovským hřištím v České republice, finišuje s přestavbou restaurace u golfového areálu. Má lákat návštěvníky ze Sokolovska, Karlovarského kraje i sousedního Německa na gastronomické zážitky pod taktovkou čtyř zkušených kuchařů, kteří mají za sebou dlouholeté působení v zahraničí.

Golfové hřiště v Sokolově. | Foto: Foto: SUAS Group

Ponese název MARSHALL a odkazuje tak ke golfu. Golfový maršál je duší každého golfového hřiště, kontroluje jeho kvalitu a stav, komunikuje s hráči, dohlíží na bezpečnost a plynulost hry. „Těsné propojení s prostředím golfu vedlo logicky k výběru názvu restaurace. Budeme se ale snažit svou nabídkou oslovit kromě golfistů celou širokou veřejnost ze Sokolova a celého regionu. V současnosti dokončujeme přestavbu a moderní vybavení kuchyně. O to, aby našim hostům chutnalo, se postarají čtyři noví kuchaři, kteří pracovali například v Itálii nebo Švýcarsku. Nabídneme speciality, chybět nebudou typicky česká jídla, na své si u nás přijdou třeba i vegetariáni. Poprvé pozveme návštěvníky do rekonstruovaných prostor 1. dubna, kdy otevřeme bar s kompletním nápojovým lístkem včetně koktejlů. V polovině dubna bychom pak chtěli uvést do provozu kuchyň a já věřím, že se lidem bude v restauraci líbit a budou se k nám rádi vracet. Velkou výhodou je, že restaurace je pro Sokolováky kousek, pro hosty z Karlovarska a Chebska je to hned za sjezdem z dálnice D6,“ říká Robert Doubek, nový manager restaurace.

Během léta chce nabídnout pravidelné drinkovačky, koktejlové speciály, grilování. Pro páry či výjimečné události bude možnost uspořádat venkovní posezení s privátní obsluhou a pohledem na zapadající slunce. Ideální zázemí poskytne restaurace pro svatby, firemní akce, teambuildingová setkání, party pro přátele.