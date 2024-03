„Je skvělé vidět, kolik mladých lidí se věnuje dalšímu seberozvoji jen na základě vlastního zájmu a odhodlání. Vážím si všech, kteří se naučili nové dovednosti, ať už to bylo háčkování, hra na nástroj, cizí jazyk nebo vaření a věnovali svůj čas dobrovolnické činnosti v útulku, nemocnici, domově pro seniory a dalších zařízeních. Moc bych jim přál, aby se nezastavili jen na bronzovém odznaku a pokračovali dál, protože jak sami někteří ocenění zmínili, projekt DofE jim pomohl poznat sebe samotné a posunout je vpřed. A já pevně věřím, že s novými zkušenostmi a dovednostmi se v životě neztratí“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství, mládež, tělovýchovu a sport Jindřich Čermák.

„Mám osobně velkou radost z první slavnostní ceremonie v Karlovarském kraji i z toho, že počet zapojených žáků a studentů, stejně jako vyškolených pedagogů v různých školách, roste. Myslím si, že podpora z Karlovarského kraje pro zapojené školy je velmi důležitý impulz k tomu, abychom v budoucnu mohli do DofE, klíčového neformálního programu, který rozvíjí tolik potřebné klíčové dovednosti, zapojit daleko více mladých lidí z celého sociálního spektra,“ doplnil výkonný ředitel DofE Tomáš Vokáč.

Certifikáty a odznaky získali:

První české gymnázium v Karlových Varech

Petr Jejkal, Viola Balíková, Aneta Kokšteinová, Jiří Plaček, Martin Jiskra a Jakub Turek

Gymnázium Ostrov

Filip Andrlík, Ngoc Mai Lai, Pavla Zámečníková, Lada Lacmanová, Jakub Sedloň, Kim Bot, Nikola Kvíčerová, Veronika Krůšková, Anna Machková, Filip Kalenda, Lucie Močíková, Vojtěch Trtík, Táňa Mokruschová, Kateřina Krejčí a Nela Kolářová

Ocenění získali také žáci z 2. základní školy Rokycanova v Sokolově. Měli školní ceremonii na podzim roku 2023.

Sofie Baráková, Anna Šišková, Gerhard Hanker a Markéta Smaržíková

Nezisková organizace The Duke of Edinburgh International Award (DofE) byla založena princem Philipem v roce 1956 a věnuje se neformálnímu vzdělávání založenému na vnitřní motivaci dětí ve školách. Účastníci programu na sobě pracují ve třech oblastech, a to vždy po určitou dobu. Program je rozdělen do tří úrovní - bronz, stříbro a zlato, jež se liší délkou plnění aktivit. Karlovarský kraj spolupracuje s obecně prospěšnou společností The Duke of Edinburgh‘s International Award Czech Republic Foundation, která v ČR realizuje prestižní program neformálního vzdělávání a dobrovolnictví pro mladé lidi ve věku 14 až 24 let, již od roku 2022. Tehdy obě strany stvrdily vzájemnou spolupráci podpisem memoranda.