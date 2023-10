Úspěšný zásah se šťastným koncem za sebou mají chodovští dobrovolní hasiči. Jejich jednotka jako součást služby First responder pomohla přivést k životu muže, který měl srdeční zástavu a zkolaboval. Dobrovolné hasiče poslala na místo operátorka Zdravotnické záchranné služby (ZZS), protože byli nejblíže a měli ve své výbavě přístroj AED. Díky včasnému zásahu všech složek a zdravotnického personálu v nemocnici je muž, kterého kolaps postihl, už v domácí péči.

Chodovští hasiči pomohli zachránit muže se srdeční zástavou. | Foto: ZZSKVK

„Jedná se o náhlý kolaps se srdeční zástavou," přijala oznámení operátorka ZZS koncem září. Okamžitě instruuje volajícího k zahájení správné nepřímé srdeční masáže, která spočívá ve stlačování hrudníku. Souběžně na místo vysílá posádky zdravotnické záchranné služby a aktivuje nejbližšího First respondera. V tomto případě se jedná o JSDH Chodov, která má ve své výbavě přístroj AED.

First respondeři jsou podle záchranářů na místě za osm minut, ihned přebírají nepřímou srdeční masáž a nalepují elektrody AED. „Přístroj vyhodnotí, že je nutné podat výboj. Výboj podán a First respondeři pokračují ve stlačování hrudníku. Pacient náhle začne dýchat a začíná se budit,“ vysvětlují záchranáři. V tento okamžik přijíždí záchranáři ZZS a přebírají si pacienta do své péče.

„Stabilizují ho a zajistí transport na emergenci Karlovy Vary. Pacient byl nakonec propuštěn do domácího ošetření po šesti dnech hospitalizace,“ dodávají záchranáři. „Je to opravdu mimořádná záležitost, k podobným případům vyjíždíme tak desetkrát do roka. Málokdy se však pacient přímo na místě zásahu probere a později se dokonce vrátí domů,“ uvedl velitel chodovských hasičů Jiří Kiss. Doplnil, že úspěch v podobných případech je výsledkem úzké spolupráce záchranného řetězce – svědka události, který provádí resuscitaci pod vedením operátora, First respondera, záchranky a nemocnice. Pro chodovské hasiče měl zásah ještě jeden přínos. O své spolehlivosti a potřebě je přesvědčil jejich staronový Kodiaq, pro nějž to byl první výjezd do ostré akce.

Chodov své dobrovolné hasiče pravidelně finančně podporuje a do jejich techniky investuje nemalé peníze. „V poslední době se nám potvrdilo, že kvalitní technika se vyplácí. Vnímáme to jako investici do bezpečnosti nejen Chodováků,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger. Pojmem „First responder“ zpravidla označuje složku (HZS, PČR, Městská policie, Jednotky sboru dobrovolných hasičů, Horská služba), která je schopna rychle zasáhnout u ohroženého člověka dříve, než na místo dorazí záchranka.