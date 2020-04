Naopak. V době koronavirové krize se snaží vydělat na lidském strachu. Ubylo snad jen dopravních nehod. Méně výjezdů potvrzují i hasiči.

„Podvodníci nyní nabízejí dezinfekční prostředky či jednorázové roušky, a to zejména prostřednictvím internetu. Poté co jim zaplatíte dopředu vyšší finanční částku, můžete dostat místo dezinfekce jen obyčejnou vodu, a mnohdy ani to ne,“ říká mluvčí policie Věra Hnátková.

Prodej zdravotnického materiálu není však jediný druh podvodu, se kterým se nyní můžete setkat, a způsob, jak snadno přijít o peníze. Již se objevují i podomní prodejci, kteří nabízejí zprostředkování levnějších služeb, například plynu či elektřiny. Pod rouškou však mají podvodníčci větší jistotu, že je nikdo nepozná. „Proto pokud nemusíte, nyní žádné zprostředkovatele služeb neměňte,“ radí mluvčí. Přestože nemůžete být v současné době se svými blízkými, varujte je před lidskými hyenami. Nyní by je finanční ztráta způsobená podvodným jednáním mohla bolet ještě více než při běžném způsobu života,“ dodala mluvčí.

„Od vyhlášení nouzového stavu a především díky menšímu pohybu osob v důsledku nařízené karantény evidujeme pokles zásahové činnosti, neznamená to ale, že by hasiči nezasahovali,“ říká mluvčí hasičů Martin Kasal. Nouzový stav byl vyhlášen 15. března. Od tohoto dne do 30. března zasahovali hasiči u 215 událostí. Kromě toho zajišťují distribuci ochranných pomůcek, asistují na hranicích, zajišťují dopravu pro osoby z repatriace či provádí dezinfekce ochranných pomůcek.