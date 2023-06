Od čtvrteční 17. hodiny mají nařízenou pohotovost na zbrojnici všechny složky dobrovolných hasičů Karlovarského kraje. Hasiči rozhodně varování meteorologů před extrémními bouřkami nepodceňují.

Ilustrační foto. | Foto: ČHMÚ/Pavel Strýc

„Od 18 hodin bude aktivovaný štáb Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje pro případnou koordinaci záchranných a likvidačních prací,“ informoval odpoledne mluvčí hasičů Martin Kasal. Jak upřesnil, pohotovost se týká 52 dobrovolných jednotek z celého kraje.

Meteorologové nevylučují v Karlovarském a Plzeňském kraji výskyt tornád

I když je na západě Čech stále poměrně klid, v sousedním Německu už řádí supercela. „Na západě Německa už je situace řádně rozjetá. Pravostáčivá intenzivní supercela by mohla vyprodukovat v této oblasti i tornádo a další nebezpečné jevy. My čekáme na iniciaci konvekce v alpské oblasti (obdélník). Zatím brání zádržná vrstva. Uvidíme, co přinesou následující hodiny,“ hlásil Český hydrometeorologický ústav na svém facebookovém profilu.