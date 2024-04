Od devadesátých let sloužili v sokolovské chemičce profesionální hasiči. Od 1. dubna tohoto roku v podniku funguje vlastní profesionální jednotka hasičů, podobně jako je tomu například u Sokolovské uhelné či jiných podnicích v celé republice.

Hasiči v sokolovské chemičce přecházejí pod podnikovou správu. | Foto: HZS

Obě strany, tedy hasičský sbor a majitel podniku, se na tom shodly už před koncem roku 2022. Samotná transformace zajištění požární ochrany v objektu trvala více než jeden rok. Podle nich bude řízení i financování jednotky efektivnější.

„Transformace byla připravena tak, aby žádným způsobem nebyl narušen výkon jednotky v podniku, a to nejen z pohledu personální stránky, ale i samotného vybavení a techniky. Naprostou většinu aktuálně již podnikových hasičů tvoří nyní bývalí příslušníci HZS Karlovarského kraje, a to nejen ze stanice v chemičce, ale i z jiných stanic. Podniková jednotka sokolovské chemičky je zařazena do plošného pokrytí jednotky požární ochrany na území kraje, to znamená, že je v případě potřeby možné využít tuto jednotku i pro mimořádné události mimo areál," říká mluvčí hasičů Martin Kasal.

V souvislosti s transformací po personální stránce je aktuálně plně zajištěný početní stav sloužících hasičů v podnikové jednotce. Naopak ale HZS potřebuje doplnit stav o několik výjezdových hasičů, primárně na stanici v Kraslicích.

Jezero Medard není plovárnou. Stále zde platí zákaz koupání

Vedení společnosti Synthomer ocenilo při slavnostním předání dlouholetou spolupráci a profesionální podporu ze strany Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

„Jsme chemický výrobní závod a jedna z předních firem v Karlovarském kraji. Jsme si plně vědomi naší zodpovědnosti vůči obyvatelům města Sokolov a okolních obcí. Chceme být spolehlivým a bezpečným sousedem. Bez interní jednotky hasičského záchranného sboru by to nebylo možné dnes ani do budoucna. Jejich profesionální přístup a nasazení v rámci případných zásahů uvnitř našeho výrobního areálu i za branami sokolovské chemičky v rámci integrovaného záchranného systému je pro nás jistotou a zárukou. Rád bych celému HZS Karlovarského kraje poděkoval za jejich profesionální podporu a velmi dobrou spolupráci při přípravě a realizaci přechodu,“ říká Milan Brejchal, výkonný ředitel a místopředseda správní rady Synthomeru. Třicet profesionálů se tak stane členy hasičské záchranné jednotky podniku, tedy zaměstnanci společnosti Synthomer. Velitelem jednotky bude i nadále Michal Zubanič.

Stavaři zavřeli most přes dálnici D6 mezi Loktem a Novým Sedlem

Synthomer dlouhodobě podporuje kvalitní vybavení pro hasičskou jednotku ve svém areálu. V roce 2023 doplnil vozový park nový kombinovaný hasicí automobil, jehož hlavní výhodou je možnost provést zásah při kombinaci tří druhů hasiv. Investici v celkové výši více než deseti milionů korun uhradila společnost. V roce 2021 byla předána nová prvovýjezdová cisterna, kterou rovněž ve výši 7 milionů korun financovala sokolovská chemička.