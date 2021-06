Krátce po 17. hodině vyrazila od krajského velitelství Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ve Dvorech mnohočetná kolona vozidel směr jižní Morava.

Kolem padesátky profesionálních i dobrovolných hasičů z Karlovarského kraje bude pomáhat přímo v Hodoníně. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Profesionální, ale i dobrovolní hasiči z Karlovarska se přidali k mnohým svým kolegům, aby pomohli jižní Moravě, kterou ve čtvrtek večer zasáhlo ničivé tornádo. Jak těsně před odjezdem informoval velitel odřadu, náměstek ředitele krajských hasičů Oldřich Volf, hasiči míří konkrétně do jedné čtvrti v Hodoníně. Jde o asi padesátičlennou skupinu, která má v postižené oblasti zůstat zřejmě až do úterka. "Budeme soběstační. Nechceme přidělávat starosti místním, že nemáme jídlo ani ubytování. Musíme se o sebe postarat sami," promlouval velitel směrem k hasičům. "Obrázky, které jsem viděl, nejsou hezké. Bude to husté. Kdyby se cokoliv stalo, okamžitě volejte. Pojedeme v koloně, budou nás doprovázet policisté. Nejeďte rychle. Naším cílem tam není být brzo, ale jedeme tam kvůli pomoci," prohlásil náměstek Volf.