V roce 2016 byla jednotka zařazena do JPO III a bylo pořízeno nové požární vozidlo CAS 30 SCANIA z obecních prostředků a Karlovarský kraj přispěl částkou milion korun. O rok později získali hasiči do užívání vozidlo Ford Tranzit.

„Vozidlo je specifické velkou nádrží na vodu pro devět tisíc litrů vody a dále pro 540 litrů pěnidla. Kabina pojme osádku šesti lidí. Jsme jednotkou JPO III a kromě Vintířova zasahujeme i v Novém Sedle, se kterým máme smlouvu. Na výjezdy samozřejmě jezdíme spolupracovat i do nejbližšího okolí Vintířova,“ říká velitel jednotky Robert Muchka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.